Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылась выставка искусств КНДР - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:11 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/vystavka-2040523299.html
В Москве открылась выставка искусств КНДР
В Москве открылась выставка искусств КНДР - РИА Новости, 08.09.2025
В Москве открылась выставка искусств КНДР
Выставка "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" открылась во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T19:11:00+03:00
2025-09-08T19:11:00+03:00
культура
россия
кндр (северная корея)
москва
ольга любимова
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040522243_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c6aa6f71c097aaa73b2af71b69a195d6.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выставка "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" открылась во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Перед вами представлены 123 уникальные работы. Вы потом их все увидите. Художников даже больше, почти 150 - несколько работ коллективного труда. И действительно, все, что представлено на этой выставке, соответствует образу, событиям, героям - нашим друзьям из КНДР", - сказала на открытии министр культуры России Ольга Любимова. В открытии выставки принял участие секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Вместе с Любимовой он осмотрел экспозицию. На выставке искусства Корейской Народно-Демократической Республики представлены разножанровые произведения, включая корейскую национальную живопись (Чосон хва), гравюру, керамику, мозаику и вышивку, которые ранее не показывались в России. Среди экспонатов - такие художественные произведения, как "Горы Пэкту" Чвэ Чхан Хо, "Страна единодушия и сплоченности" Пак Мён Ир, Пак Мён Чхор, Чвэ У Сон и Ким Со Чхор, "Отряд славных воинских знамен" Ли Кир Хо, Чан Ви Сон, "Счастливый наш родной край" Хван Мин, Пак Кван Рим и другие работы современных авторов. Важным акцентом выставки стало отражение товарищеских отношений России и КНДР: так, на холсте "В одном окопе" передано единство российских и северокорейских военных, с улыбками демонстрирующих флаги обоих государств, а на картине "За освобождение Курской области" запечатлено участие солдат КНДР в СВО. В рамках выставки представлены живописные полотна, отражающие ключевые вехи истории Кореи и природные ландшафты, размером около пяти метров. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину 26 апреля особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20250907/putin-2040321013.html
https://ria.ru/20250831/kndr-1953497198.html
россия
кндр (северная корея)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040522243_93:140:1187:960_1920x0_80_0_0_3eb57c7c713de7047cebe9d4448d4905.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр (северная корея), москва, ольга любимова, сергей шойгу, в мире
Культура, Россия, КНДР (Северная Корея), Москва, Ольга Любимова, Сергей Шойгу, В мире
В Москве открылась выставка искусств КНДР

В Москве открылась "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа"

© РИА НовостиВыставка "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве
Выставка Художественная выставка КНДР. Страна великого народа во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости
Выставка "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выставка "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" открылась во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Перед вами представлены 123 уникальные работы. Вы потом их все увидите. Художников даже больше, почти 150 - несколько работ коллективного труда. И действительно, все, что представлено на этой выставке, соответствует образу, событиям, героям - нашим друзьям из КНДР", - сказала на открытии министр культуры России Ольга Любимова.
© РИА НовостиВыставка "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве
Выставка Художественная выставка КНДР. Страна великого народа во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости
Выставка "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве
В открытии выставки принял участие секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Вместе с Любимовой он осмотрел экспозицию.
На выставке искусства Корейской Народно-Демократической Республики представлены разножанровые произведения, включая корейскую национальную живопись (Чосон хва), гравюру, керамику, мозаику и вышивку, которые ранее не показывались в России. Среди экспонатов - такие художественные произведения, как "Горы Пэкту" Чвэ Чхан Хо, "Страна единодушия и сплоченности" Пак Мён Ир, Пак Мён Чхор, Чвэ У Сон и Ким Со Чхор, "Отряд славных воинских знамен" Ли Кир Хо, Чан Ви Сон, "Счастливый наш родной край" Хван Мин, Пак Кван Рим и другие работы современных авторов.
Кадры из Ауруса с Путиным и Ким Чен Ыном - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Опубликованы кадры чаепития Путина и Ким Чен Ына
7 сентября, 22:34
Важным акцентом выставки стало отражение товарищеских отношений России и КНДР: так, на холсте "В одном окопе" передано единство российских и северокорейских военных, с улыбками демонстрирующих флаги обоих государств, а на картине "За освобождение Курской области" запечатлено участие солдат КНДР в СВО.
В рамках выставки представлены живописные полотна, отражающие ключевые вехи истории Кореи и природные ландшафты, размером около пяти метров.
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину 26 апреля особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. 2024 год - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и КНДР
31 августа, 19:49
 
КультураРоссияКНДР (Северная Корея)МоскваОльга ЛюбимоваСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала