В Москве открылась выставка искусств КНДР

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выставка "Художественная выставка КНДР. Страна великого народа" открылась во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Перед вами представлены 123 уникальные работы. Вы потом их все увидите. Художников даже больше, почти 150 - несколько работ коллективного труда. И действительно, все, что представлено на этой выставке, соответствует образу, событиям, героям - нашим друзьям из КНДР", - сказала на открытии министр культуры России Ольга Любимова.
В открытии выставки принял участие секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Вместе с Любимовой он осмотрел экспозицию.
На выставке искусства Корейской Народно-Демократической Республики представлены разножанровые произведения, включая корейскую национальную живопись (Чосон хва), гравюру, керамику, мозаику и вышивку, которые ранее не показывались в России. Среди экспонатов - такие художественные произведения, как "Горы Пэкту" Чвэ Чхан Хо, "Страна единодушия и сплоченности" Пак Мён Ир, Пак Мён Чхор, Чвэ У Сон и Ким Со Чхор, "Отряд славных воинских знамен" Ли Кир Хо, Чан Ви Сон, "Счастливый наш родной край" Хван Мин, Пак Кван Рим и другие работы современных авторов.
Важным акцентом выставки стало отражение товарищеских отношений России и КНДР: так, на холсте "В одном окопе" передано единство российских и северокорейских военных, с улыбками демонстрирующих флаги обоих государств, а на картине "За освобождение Курской области" запечатлено участие солдат КНДР в СВО.
В рамках выставки представлены живописные полотна, отражающие ключевые вехи истории Кореи и природные ландшафты, размером около пяти метров.
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину 26 апреля особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
