Президент ЮАР поддержал инициативу реформирования ВТО - РИА Новости, 08.09.2025
16:25 08.09.2025
Президент ЮАР поддержал инициативу реформирования ВТО
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, страны БРИКС должны поддержать преобразования на уровне этой организации, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса. "ЮАР снова подтверждает поддержку инициативы по реформированию... на уровне ВТО... Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО", - отметил он в ходе саммита БРИКС.
Глава ЮАР Рамафоса: страны БРИКС должны поддержать реформирование ВТО

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, страны БРИКС должны поддержать преобразования на уровне этой организации, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса.
"ЮАР снова подтверждает поддержку инициативы по реформированию... на уровне ВТО... Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО", - отметил он в ходе саммита БРИКС.
