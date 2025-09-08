https://ria.ru/20250908/vto-2040470979.html
Президент ЮАР поддержал инициативу реформирования ВТО
в мире
юар
сирил рамафоса
всемирная торговая организация (вто)
брикс
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЮАР поддерживает инициативу реформирования ВТО, страны БРИКС должны поддержать преобразования на уровне этой организации, заявил президент африканской республики Сирил Рамафоса. "ЮАР снова подтверждает поддержку инициативы по реформированию... на уровне ВТО... Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО", - отметил он в ходе саммита БРИКС.
