ВС России уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 08.09.2025 (обновлено: 05:45 08.09.2025)
ВС России уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области
Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."В ходе воздушного наблюдения операторы БПЛА группировки выявили позиции украинских боевиков в лесополосе на территории Днепропетровской области. По выявленным вражеским целям нанесли огневой удар расчеты 152-миллиметровых самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С", разрушив инженерные укрепления и уничтожив личный состав ВСУ", — говорится в сводке.Накануне группировка "Восток" освободила село Хорошее в этом регионе. При этом, по последним данным Минобороны, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли:
2025
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"В ходе воздушного наблюдения операторы БПЛА группировки выявили позиции украинских боевиков в лесополосе на территории Днепропетровской области. По выявленным вражеским целям нанесли огневой удар расчеты 152-миллиметровых самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С", разрушив инженерные укрепления и уничтожив личный состав ВСУ", — говорится в сводке.
Накануне группировка "Восток" освободила село Хорошее в этом регионе. При этом, по последним данным Минобороны, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли:
  • до 200 военнослужащих;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • три артиллерийских орудия;
  • склад материальных средств.
