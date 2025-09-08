https://ria.ru/20250908/vs-2040340639.html

ВС России уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области

ВС России уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области

Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."В ходе воздушного наблюдения операторы БПЛА группировки выявили позиции украинских боевиков в лесополосе на территории Днепропетровской области. По выявленным вражеским целям нанесли огневой удар расчеты 152-миллиметровых самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С", разрушив инженерные укрепления и уничтожив личный состав ВСУ", — говорится в сводке.Накануне группировка "Восток" освободила село Хорошее в этом регионе. При этом, по последним данным Минобороны, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли:

Новости

