https://ria.ru/20250908/vs-2040340639.html
ВС России уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.09.2025
ВС России уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области
Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T05:13:00+03:00
2025-09-08T05:13:00+03:00
2025-09-08T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906185689_0:229:3234:2048_1920x0_80_0_0_c2bc47c6aa536a78d08cfbbe5873e26f.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."В ходе воздушного наблюдения операторы БПЛА группировки выявили позиции украинских боевиков в лесополосе на территории Днепропетровской области. По выявленным вражеским целям нанесли огневой удар расчеты 152-миллиметровых самоходных орудий 2С5 "Гиацинт-С", разрушив инженерные укрепления и уничтожив личный состав ВСУ", — говорится в сводке.Накануне группировка "Восток" освободила село Хорошее в этом регионе. При этом, по последним данным Минобороны, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906185689_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_76cca7b30605c77e05963e41ffb3fe7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили живую силу и блиндажи ВСУ в Днепропетровской области
Артиллеристы сил Востока уничтожили блиндажи ВСУ в Днепропетровской области