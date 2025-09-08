https://ria.ru/20250908/vostok-2040399974.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение украинским формированиям у трёх населённых пунктов Днепропетровской области и одного в Запорожской, противник потерял до 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено у Орестополя, Новопетровского и Сосновки в Днепропетровской области, а также Ольговского в Запорожской области."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.

