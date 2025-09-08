https://ria.ru/20250908/vlasti-2040427385.html

Власти Непала ввели войска на территорию парламента

Власти Непала ввели войска на территорию парламента после того, как туда проникли протестующие, сообщает местный портал Khabarhub со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 08.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040464720_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5839d9a7355d9a8447f83196d7dc76b2.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти Непала ввели войска на территорию парламента после того, как туда проникли протестующие, сообщает местный портал Khabarhub со ссылкой на чиновников. В понедельник издание Kathmandu Post сообщило, что по меньшей мере шесть человек погибли, несколько десятков получили ранения в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в столице Непала Катманду после введения властями страны запрета на деятельность ряда крупных соцсетей. По данным Kathmandu Post, ситуация обострилась после того, как протестующие проникли в здание непальского парламента. В ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны, что привело к ранениям среди демонстрантов. Кроме того, столичные власти ввели комендантский час в ряде районов города. "Армия Непала вошла на территорию парламента в (столичном районе - ред.) Нью-Банешвор после того, как протестующие многократно пытались проникнуть на его территорию", - говорится в материале портала. Как сообщает Khabarhub, войска вводятся на территорию законодательного органа для поддержки правоохранительных органов после введения комендантского часа. Четвертого сентября Kathmandu Post сообщило, что власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали, среди прочего, платформы Meta* (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.* запрещена в России как экстремистская.

