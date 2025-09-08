Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что им нужна помощь союзников для борьбы с Китаем, пишет NYT - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/usa-2040416072.html
В США заявили, что им нужна помощь союзников для борьбы с Китаем, пишет NYT
В США заявили, что им нужна помощь союзников для борьбы с Китаем, пишет NYT - РИА Новости, 08.09.2025
В США заявили, что им нужна помощь союзников для борьбы с Китаем, пишет NYT
США необходима помощь союзников, чтобы справиться с такой могущественной силой, как Китай, однако Вашингтон движется в противоположном направлении пишет газета... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T13:15:00+03:00
2025-09-08T13:15:00+03:00
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. США необходима помощь союзников, чтобы справиться с такой могущественной силой, как Китай, однако Вашингтон движется в противоположном направлении пишет газета New York Times. "Впервые в современной истории Соединенные Штаты сталкиваются с соперником - Китаем, который превосходит их по масштабу в большинстве важнейших аспектов мощи, и одного лишь американского национального потенциала может оказаться недостаточно, чтобы ответить на этот вызов", - говорится в публикации. Издание подчеркивает, что "истинным мерилом американского превосходства" будет то, смогут ли США обрести союзников, что позволит им в тандеме конкурировать на мировом уровне с другими странами в экономической, технологической и военной сферах. При этом, как отмечает издание, президент США Дональд Трамп, похоже, "движется в противоположном направлении". Ориентированная на пошлины политика, говорится в статье, "оттолкнула союзников и открыла Пекину возможности для создания собственных коалиций". Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html
https://ria.ru/20250903/tramp-2039278640.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, вашингтон (штат), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
В США заявили, что им нужна помощь союзников для борьбы с Китаем, пишет NYT

NYT: США не могут справиться с Китаем без помощи союзников

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США у монумента первому президенту Джорджу Вашингтону
Флаги США у монумента первому президенту Джорджу Вашингтону - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США у монумента первому президенту Джорджу Вашингтону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. США необходима помощь союзников, чтобы справиться с такой могущественной силой, как Китай, однако Вашингтон движется в противоположном направлении пишет газета New York Times.
"Впервые в современной истории Соединенные Штаты сталкиваются с соперником - Китаем, который превосходит их по масштабу в большинстве важнейших аспектов мощи, и одного лишь американского национального потенциала может оказаться недостаточно, чтобы ответить на этот вызов", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
США потеряли не Индию с Россией, а возможность разделять и властвовать
6 сентября, 08:00
Издание подчеркивает, что "истинным мерилом американского превосходства" будет то, смогут ли США обрести союзников, что позволит им в тандеме конкурировать на мировом уровне с другими странами в экономической, технологической и военной сферах.
При этом, как отмечает издание, президент США Дональд Трамп, похоже, "движется в противоположном направлении". Ориентированная на пошлины политика, говорится в статье, "оттолкнула союзников и открыла Пекину возможности для создания собственных коалиций".
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Привет, Трамп!" Дракон и слон впряглись в одну русскую тройку
3 сентября, 09:07
 
В миреСШАКитайВашингтон (штат)Дональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала