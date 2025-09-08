В США заявили, что им нужна помощь союзников для борьбы с Китаем, пишет NYT
NYT: США не могут справиться с Китаем без помощи союзников
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. США необходима помощь союзников, чтобы справиться с такой могущественной силой, как Китай, однако Вашингтон движется в противоположном направлении пишет газета New York Times.
"Впервые в современной истории Соединенные Штаты сталкиваются с соперником - Китаем, который превосходит их по масштабу в большинстве важнейших аспектов мощи, и одного лишь американского национального потенциала может оказаться недостаточно, чтобы ответить на этот вызов", - говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что "истинным мерилом американского превосходства" будет то, смогут ли США обрести союзников, что позволит им в тандеме конкурировать на мировом уровне с другими странами в экономической, технологической и военной сферах.
При этом, как отмечает издание, президент США Дональд Трамп, похоже, "движется в противоположном направлении". Ориентированная на пошлины политика, говорится в статье, "оттолкнула союзников и открыла Пекину возможности для создания собственных коалиций".
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности Европейский союз обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
