МАГАТЭ не получало информации от Ирана о местонахождении запасов урана

ВЕНА, 8 сен - РИА Новости. МАГАТЭ не получило информации от Ирана по вопросу местонахождения запасов высокообогащенного урана, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Нет ясности в том смысле, что мы не получали подтверждения от Ирана по этому поводу", - ответил он на вопрос о том, передавал ли Иран информацию о местонахождении запасов высокообогащенного урана. Его слова прозвучали на пресс-конференции, приуроченной к открытию сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.Гросси напомнил, что страны обязаны предоставлять МАГАТЭ информацию для анализа в рамках Соглашений о всеобъемлющих гарантиях с Агентством. При этом, по его словам, в общественном доступе находится много спутниковых снимков, поэтому "нехватка ясности относительна". Кроме того, гендиректор МАГАТЭ выразил надежду на "достижение понимания" с коллегами из Ирана в течение "следующих нескольких дней или часов".Сессия Совета управляющих МАГАТЭ началась в понедельник, она будет проходить до 12 сентября включительно.Ранее в понедельник Гросси выразил надежду на скорое возобновление ядерных проверок в Иране. По словам гендиректора МАГАТЭ, рассмотрение ядерной программы Ирана в последние недели оставалось в центре усилий Агентства, особенно после атак, произошедших в июне. Гросси добавил, что он искал пути восстановления необходимого сотрудничества между МАГАТЭ и Ираном.Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Ираном и Израилем.Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение МАГАТЭ, Израиля и США в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.В ответ на удары по атомным объектам Ирана президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В последние два месяца Иран активизировал контакты с "евротройкой" для заключения новой ядерной сделки. При этом европейские страны в качестве изначального условия потребовали согласия от Тегерана на проведение прямых переговоров с Вашингтоном. Поскольку 18 октября 2025 года истекает срок резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, "евротройка" пригрозила Ирану задействовать механизм восстановления международных санкций, если исламская республика не согласится на ядерную сделку до конца августа или на продление действия резолюции.Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.Совет управляющих МАГАТЭ - один из главных органов управления Агентства, в который входят 35 государств, включая Россию. Заседания проходят в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене четыре раза в год, как правило, в марте, июне, сентябре и ноябре. На них рассматриваются вопросы ядерной и радиационной безопасности, нераспространения ядерного оружия, выполнение странами соглашений о гарантиях в рамках ДНЯО, а также кадровые и административные вопросы Агентства.

