На Украине опровергли информацию о бегстве экс-главы МИД

2025-09-08T19:45:00+03:00

в мире

польша

украина

дмитрий кулеба

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Пресс-служба бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поспешила опровергнуть информацию о его бегстве из страны, отметив, что он выехал в командировку и должен вернуться, сообщил в понедельник украинский телеканал Hromadske. Итальянское издание Corriere della Sera ранее заявляло, что Кулеба выехал в Польшу из-за закона, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу и якобы ему удалось пересечь границу до вступления в силу соответствующих изменений. В пресс-службе Кулебы подтвердили, что 3 сентября правительство приняло постановление о запрете на выезд бывшим дипломатам с рангом чрезвычайного и полномочного посла, но заверили, что экс-министр уехал в командировку до обнародования постановления. "В пресс-службе рассказали, что через Польшу он поехал на международную конференцию World Knowledge Forum — 2025 в Сеуле. Там бывший глава МИД примет участие в панельной дискуссии на тему "перевооружение Европы" и выступит на тему "Уроки войны в Украине". После этого он посетит Польшу для участия в другой Конференции, а 20 сентября уже должен вернуться в Украину — в тот день он должен выступить на публичном мероприятии "Кураж" в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Hromadske.

польша

украина

2025

