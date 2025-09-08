Рейтинг@Mail.ru
Источник оценил перспективы Турции как гаранта безопасности Украины
05:40 08.09.2025
Источник оценил перспективы Турции как гаранта безопасности Украины
в мире
украина
турция
великобритания
кир стармер
эммануэль макрон
хакан фидан
нато
АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Перспективы Турции как одного из возможных гарантов безопасности Украины остаются неопределенными из-за отсутствия конкретных механизмов и структуры этой инициативы, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Ранее в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что двадцать шесть стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал, что обсуждал с госсекретарем США Марко Рубио вопрос предоставления Киеву гарантий безопасности. По его словам, Анкара настаивает на участии в этих переговорах и не хочет, чтобы тема рассматривалась без ее участия. "Решение об отправке военного контингента принимается на высшем уровне. Сначала предложение рассматривает господин президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ред.), затем - парламент. Пока речь идет лишь об идее, инициативе: нет конкретного механизма, нет структуры. Ничего определенного", - отметил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнул, что в случае появления войск НАТО на Украине они станут законной целью для российской армии. В МИД РФ ранее заявляли, что размещение контингентов стран - членов альянса на территории Украины категорически неприемлемо для Москвы и чревато резкой эскалацией конфликта. Подобные инициативы, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в российском внешнеполитическом ведомстве назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
турция
великобритания
в мире, украина, турция, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, хакан фидан, нато
В мире, Украина, Турция, Великобритания, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Хакан Фидан, НАТО
Источник: Турция предложила саммит по Украине, реакции сторон нет
4 сентября, 05:47
 
