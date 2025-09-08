https://ria.ru/20250908/tramp-2040338215.html

Трамп заявил, что рейд на завод Hyundai не осложнит отношения с Сеулом

Трамп заявил, что рейд на завод Hyundai не осложнит отношения с Сеулом - РИА Новости, 08.09.2025

Трамп заявил, что рейд на завод Hyundai не осложнит отношения с Сеулом

Президент США Дональд Трамп заявил, что рейд на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия не осложнит отношения Соединенных Штатов с Южной Кореей. РИА Новости, 08.09.2025

в мире

южная корея

сша

джорджия

дональд трамп

hyundai creta

сеул

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рейд на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия не осложнит отношения Соединенных Штатов с Южной Кореей. "Нет, у нас отличные отношения с Южной Кореей. Действительно хорошие отношения", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, создаст ли недавний рейд напряжение в отношениях между двумя странами. Ранее офис прокурора США по Южному округу штата Джорджия заявил, что в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате были задержаны не менее 475 человек. Как отмечало, в свою очередь, агентство Рёнхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах, не менее 300 человек из числа задержанных являются гражданами Южной Кореи. Глава администрации президента Южной Кореи позднее сообщил, что Сеул договорился с Вашингтоном о возвращении задержанных южнокорейских граждан на родину.

