Трамп заявил, что рейд на завод Hyundai не осложнит отношения с Сеулом - РИА Новости, 08.09.2025
04:21 08.09.2025
Трамп заявил, что рейд на завод Hyundai не осложнит отношения с Сеулом
Президент США Дональд Трамп заявил, что рейд на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия не осложнит отношения Соединенных Штатов с Южной Кореей. РИА Новости, 08.09.2025
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рейд на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия не осложнит отношения Соединенных Штатов с Южной Кореей. "Нет, у нас отличные отношения с Южной Кореей. Действительно хорошие отношения", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, создаст ли недавний рейд напряжение в отношениях между двумя странами. Ранее офис прокурора США по Южному округу штата Джорджия заявил, что в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате были задержаны не менее 475 человек. Как отмечало, в свою очередь, агентство Рёнхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах, не менее 300 человек из числа задержанных являются гражданами Южной Кореи. Глава администрации президента Южной Кореи позднее сообщил, что Сеул договорился с Вашингтоном о возвращении задержанных южнокорейских граждан на родину.
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рейд на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия не осложнит отношения Соединенных Штатов с Южной Кореей.
"Нет, у нас отличные отношения с Южной Кореей. Действительно хорошие отношения", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, создаст ли недавний рейд напряжение в отношениях между двумя странами.
Трамп не исключил, что может посетить Японию и Южную Корею
03:34
Ранее офис прокурора США по Южному округу штата Джорджия заявил, что в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате были задержаны не менее 475 человек. Как отмечало, в свою очередь, агентство Рёнхап со ссылкой на источники в дипломатических кругах, не менее 300 человек из числа задержанных являются гражданами Южной Кореи.
Глава администрации президента Южной Кореи позднее сообщил, что Сеул договорился с Вашингтоном о возвращении задержанных южнокорейских граждан на родину.
СМИ: власти США направят в Чикаго бронетехнику для борьбы с мигрантами
1 сентября, 21:42
 
