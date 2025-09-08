https://ria.ru/20250908/tramp-2040336731.html

Трамп не исключил, что может посетить Японию и Южную Корею

Трамп не исключил, что может посетить Японию и Южную Корею - РИА Новости, 08.09.2025

Трамп не исключил, что может посетить Японию и Южную Корею

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может посетить Японию и Южную Корею этой осенью. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T03:34:00+03:00

2025-09-08T03:34:00+03:00

2025-09-08T03:34:00+03:00

в мире

южная корея

сша

япония

дональд трамп

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/20/1499632081_0:48:2500:1454_1920x0_80_0_0_404a2dfa01cc7ed43e90daf428f1a798.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что может посетить Японию и Южную Корею этой осенью. "Может быть, посмотрим", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он осенью посетить вышеупомянутые страны. Ранее телеканал СNN сообщил, что Трамп и его ближайшие советники "тихо" готовятся к поездке в Южную Корею в октябре, чтобы принять участие в саммите министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Телеканал также сообщал о том, что администрация президента уделяет внимание организации возможной встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином во время этого саммита.

https://ria.ru/20250908/tramp-2040333834.html

южная корея

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, сша, япония, дональд трамп, си цзиньпин