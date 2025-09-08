https://ria.ru/20250908/tramp-2040336731.html
Трамп не исключил, что может посетить Японию и Южную Корею
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что может посетить Японию и Южную Корею этой осенью. "Может быть, посмотрим", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он осенью посетить вышеупомянутые страны. Ранее телеканал СNN сообщил, что Трамп и его ближайшие советники "тихо" готовятся к поездке в Южную Корею в октябре, чтобы принять участие в саммите министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Телеканал также сообщал о том, что администрация президента уделяет внимание организации возможной встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином во время этого саммита.
