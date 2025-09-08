Рейтинг@Mail.ru
Приморец предстанет перед судом за незаконную рубку лесных насаждений - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 08.09.2025 (обновлено: 05:35 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/sud-2040340287.html
Приморец предстанет перед судом за незаконную рубку лесных насаждений
Приморец предстанет перед судом за незаконную рубку лесных насаждений - РИА Новости, 08.09.2025
Приморец предстанет перед судом за незаконную рубку лесных насаждений
Житель Приморья предстанет перед судом за незаконную рубку лесных насаждений, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T05:08:00+03:00
2025-09-08T05:35:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом за незаконную рубку лесных насаждений, сообщает региональная прокуратура."Прокуратура Чугуевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)... Уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в период с декабря 2024 года по январь 2025 года фигурант незаконно вырубил лесные насаждения в Чугуевском муниципальном округе. Ущерб лесному фонду составил более 1 миллиона рублей.Сообщается, что на транспортное средство фигуранта и орудие преступления наложен арест.Обвиняемому также был предъявлен иск о взыскании причиненного ущерба.
https://ria.ru/20250121/les-1994787165.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, россия, экономика
Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Россия, Экономика
Приморец предстанет перед судом за незаконную рубку лесных насаждений

Житель Приморья вырубил лесные насаждения на сумму более миллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом за незаконную рубку лесных насаждений, сообщает региональная прокуратура.
"Прокуратура Чугуевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)... Уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в период с декабря 2024 года по январь 2025 года фигурант незаконно вырубил лесные насаждения в Чугуевском муниципальном округе. Ущерб лесному фонду составил более 1 миллиона рублей.
Сообщается, что на транспортное средство фигуранта и орудие преступления наложен арест.
Обвиняемому также был предъявлен иск о взыскании причиненного ущерба.
Вырубка леса в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Заслуженный лесовод получил десять лет колонии за рубку подмосковных лесов
21 января, 13:18
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала