Приморец предстанет перед судом за незаконную рубку лесных насаждений

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Житель Приморья предстанет перед судом за незаконную рубку лесных насаждений, сообщает региональная прокуратура."Прокуратура Чугуевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)... Уголовное дело направлено в Чугуевский районный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в период с декабря 2024 года по январь 2025 года фигурант незаконно вырубил лесные насаждения в Чугуевском муниципальном округе. Ущерб лесному фонду составил более 1 миллиона рублей.Сообщается, что на транспортное средство фигуранта и орудие преступления наложен арест.Обвиняемому также был предъявлен иск о взыскании причиненного ущерба.

