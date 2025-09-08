Рейтинг@Mail.ru
Страны БРИКС договорились развивать роль "Друзей мира" в украинском кризисе - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/strany-2040503124.html
Страны БРИКС договорились развивать роль "Друзей мира" в украинском кризисе
Страны БРИКС договорились развивать роль "Друзей мира" в украинском кризисе - РИА Новости, 08.09.2025
Страны БРИКС договорились развивать роль "Друзей мира" в украинском кризисе
Страны БРИКС договорились развивать роль группы "Друзей мира" в вопросе украинского кризиса, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T18:01:00+03:00
2025-09-08T18:01:00+03:00
в мире
китай
бразилия
украина
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Страны БРИКС договорились развивать роль группы "Друзей мира" в вопросе украинского кризиса, передает Центральное телевидение Китая. "Стороны также договорились… использовать роль группы "Друзья мира" в украинском кризисе, придерживаться плана "Два государства для двух народов" в палестинском вопросе и поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса. Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250908/briks-2040498179.html
китай
бразилия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, бразилия, украина, брикс
В мире, Китай, Бразилия, Украина, БРИКС
Страны БРИКС договорились развивать роль "Друзей мира" в украинском кризисе

Страны БРИКС договорились развивать роль группы "Друзей мира" в вопросе Украины

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Страны БРИКС договорились развивать роль группы "Друзей мира" в вопросе украинского кризиса, передает Центральное телевидение Китая.
"Стороны также договорились… использовать роль группы "Друзья мира" в украинском кризисе, придерживаться плана "Два государства для двух народов" в палестинском вопросе и поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса.
Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Страны БРИКС будут поддерживать взаимодействие в украинском кризисе
Вчера, 17:45
 
В миреКитайБразилияУкраинаБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала