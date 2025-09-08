https://ria.ru/20250908/strany-2040503124.html
Страны БРИКС договорились развивать роль "Друзей мира" в украинском кризисе
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Страны БРИКС договорились развивать роль группы "Друзей мира" в вопросе украинского кризиса, передает Центральное телевидение Китая. "Стороны также договорились… использовать роль группы "Друзья мира" в украинском кризисе, придерживаться плана "Два государства для двух народов" в палестинском вопросе и поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении. Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса. Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы провела 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
