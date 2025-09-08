https://ria.ru/20250908/strany-2040458909.html

Си Цзиньпин высказался о странах, которые развязывают торговые войны

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Отдельные страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьёзный удар по мировой экономике, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите БРИКС."Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, что серьёзно бьет по мировой экономике и подрывает правила международной торговли", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.

