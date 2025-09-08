Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин высказался о странах, которые развязывают торговые войны
15:53 08.09.2025
Си Цзиньпин высказался о странах, которые развязывают торговые войны
Си Цзиньпин высказался о странах, которые развязывают торговые войны
си цзиньпин
в мире
брикс
саммит брикс в бразилии
китай
бразилия
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Отдельные страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьёзный удар по мировой экономике, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите БРИКС."Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, что серьёзно бьет по мировой экономике и подрывает правила международной торговли", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.
китай
бразилия
си цзиньпин, в мире, брикс, саммит брикс в бразилии, китай, бразилия, луис инасиу лула да силва, дональд трамп
Си Цзиньпин, В мире, БРИКС, Саммит БРИКС в Бразилии, Китай, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости. Отдельные страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьёзный удар по мировой экономике, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на виртуальном саммите БРИКС.
"Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, что серьёзно бьет по мировой экономике и подрывает правила международной торговли", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Ранее СМИ сообщали, что Бразилия по инициативе президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы проведет 8 сентября внеочередной виртуальный саммит стран-участниц БРИКС для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа.
В понедельник официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продвигать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество БРИКС, совместно выстраивать более справедливую и рациональную систему глобального управления, а также вносить новый вклад в продвижение равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации.
