Рогов заявил, что ВС России создали плацдарм в Днепропетровской области

Рогов заявил, что ВС России создали плацдарм в Днепропетровской области - РИА Новости, 08.09.2025

Рогов заявил, что ВС России создали плацдарм в Днепропетровской области

Российские войска создали еще один плацдарм для наступления у границы ДНР в Днепропетровской области, западнее села Камышеваха, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 08.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Российские войска создали еще один плацдарм для наступления у границы ДНР в Днепропетровской области, западнее села Камышеваха, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Камышеваха, по данным Минобороны РФ, была освобождена 30 августа бойцами российской группировки войск "Восток". В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что с освобождением поселка весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск. "Наши войска на этом участке фронта перешли западнее Камышевахи границу ДНР с Днепропетровской областью и создали в районе сел Терновое и Вороное еще один плацдарм для наступления", - сказал Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области, в частности, является работой по созданию буферной зоны.

