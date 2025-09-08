Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил, что ВС России создали плацдарм в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 08.09.2025
Рогов заявил, что ВС России создали плацдарм в Днепропетровской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Российские войска создали еще один плацдарм для наступления у границы ДНР в Днепропетровской области, западнее села Камышеваха, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Камышеваха, по данным Минобороны РФ, была освобождена 30 августа бойцами российской группировки войск "Восток". В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что с освобождением поселка весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск. "Наши войска на этом участке фронта перешли западнее Камышевахи границу ДНР с Днепропетровской областью и создали в районе сел Терновое и Вороное еще один плацдарм для наступления", - сказал Рогов. Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области, в частности, является работой по созданию буферной зоны.
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Российские войска создали еще один плацдарм для наступления у границы ДНР в Днепропетровской области, западнее села Камышеваха, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Камышеваха, по данным Минобороны РФ, была освобождена 30 августа бойцами российской группировки войск "Восток". В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что с освобождением поселка весь юг ДНР оказался под контролем подразделений российских войск.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Песков объяснил, почему Россия продолжает спецоперацию
Вчера, 12:08
"Наши войска на этом участке фронта перешли западнее Камышевахи границу ДНР с Днепропетровской областью и создали в районе сел Терновое и Вороное еще один плацдарм для наступления", - сказал Рогов.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооруженных сил в Днепропетровской области, в частности, является работой по созданию буферной зоны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
