Сийярто рассказал, чем может обернуться прием Украины в ЕС

БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Прием Украины в Евросоюз будет означать втягивание всего сообщества в конфликт, Венгрия хотела бы этого избежать, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Потому что если фон дер Ляйен с единомышленниками хотят отправить европейских солдат на Украину, хотя Украина ещё не является членом ЕС, давайте подумаем: что произойдёт, если они втянут Украину, которая находится в состоянии войны, в ЕС? Это будет означать, что в ЕС втянут и войну. И тогда мы тоже будем участвовать в войне. Вот чего мы не хотим", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Министр напомнил, что в ЕС уже давно продвигают идею расширения миссии по подготовке украинских военных европейскими инструкторами и переноса ее на территорию Украины. "Оттуда останется только шаг до того, чтобы отправить с ними военных, то, другое и третье", - отметил Сийярто. По его словам, поведение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая "последние полторы недели объезжала страны ЕС, граничащие с Белоруссией и Россией, и практически везде с нарастающим энтузиазмом заявляла, что наступает время отправки на Украину международных войск под видом гарантий безопасности", не ведет "в направлении мира". Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

