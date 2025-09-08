https://ria.ru/20250908/sammit-2040450166.html

Лидеры стран БРИКС провели внеочередной онлайн-саммит объединения

Лидеры стран БРИКС провели внеочередной онлайн-саммит объединения - РИА Новости, 08.09.2025

Лидеры стран БРИКС провели внеочередной онлайн-саммит объединения

Лидеры стран БРИКС обсудили тарифную политику США и ситуацию на Украине на внеочередном онлайн-саммите объединения, президент России Владимир Путин принял... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T16:50:00+03:00

2025-09-08T16:50:00+03:00

2025-09-08T18:13:00+03:00

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

владимир путин

брикс

си цзиньпин

субраманиам джайшанкар

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040478148_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94691c4fe846ca0148c0a4dae9c5cb05.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС обсудили тарифную политику США и ситуацию на Украине на внеочередном онлайн-саммите объединения, президент России Владимир Путин принял участие во встрече по видеосвязи из Сочи."Обсуждались вопросы сотрудничества стран — участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике", — сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.Мероприятие созвали по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, на нем планировалось обсудить торговую политику главы Белого дома Дональда Трампа, включая введение пошлин. Агентство Bloomberg ранее сообщило, что по итогам саммита не будут принимать совместное заявление.​"Угроза нашим институтам"Бразильский лидер отметил, что вводимые тарифы направлены против экономики стран БРИКС."Введение экстерриториальных мер угрожает нашим институтам, вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, "разделяй и властвуй" — это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должно показать, что сотрудничество превыше всего", — заявил Лула да Силва.Также он затронул ситуацию на Украине и призвал к реалистичному урегулированию конфликта, которое должно учитывать законные интересы всех сторон. Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал эту позицию."Серьезно бьет по мировой экономике"Китайский лидер призвал БРИКС использовать сильные стороны и углублять деловое сотрудничество. Он добавил, что объединение должно отстаивать открытость, защищать международный экономический и торговый порядок."Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, что серьезно бьет по мировой экономике и подрывает правила международной торговли", — указал он.Си Цзиньпин выразил уверенность, что объединение выдержит испытание международной турбулентностью, продолжит устойчиво и долгосрочно развиваться. Он отметил, что чем теснее будет сотрудничество стран БРИКС, тем увереннее они будут реагировать на внешние вызовы."Прямое негативное воздействие"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что БРИКС продвигает сотрудничество на принципах взаимного уважения. По его словам, важность объединения как видного международного форума растет.При этом ас-Сиси высказал мнение о неэффективности Совбеза ООН."Было оказано прямое негативное воздействие на систему ООН, в особенности на Совет Безопасности. Падение доверия к нему побудило ряд государств требовать всеобъемлющих реформ совета", — сказал президент.Лидер Египта добавил, что СБ ООН оказался неспособен выполнять свою роль в разрешении споров."Сейсмические сдвиги"Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о переходе от однополярного мира к многополярному. При этом политик напомнил, что страны БРИКС были в авангарде отстаивания реформ многосторонних институтов. "ЮАР снова подтверждает поддержку инициативы по реформированию <...> на уровне ВТО. <...> Страны БРИКС должны принять участие в поддержке реформ, которые должны быть осуществлены на уровне ВТО", — добавил президент.Он также отметил, что в международной торговле произошли сейсмические сдвиги, которые создают как проблемы, так и возможности для переустройства мировой экономики. Рамафоса поддержал инициативы БРИКС, которые повышают устойчивость экономик стран-участниц.Итоги саммитаКак отметили в пресс-службе президента Бразилии после завершения саммита, лидеры стран объединения достигли консенсуса о необходимости перехода к более справедливому международному порядку."Встреча также стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, в том числе в международной торговле, и как расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами БРИКС", — указано в документе.Лидеры также подтвердили приверженность сохранению и укреплению многосторонности, реформированию международных институтов.Виртуальный саммит продлился около полутора часов.Как сообщило Центральное телевидение Китая, страны БРИКС также договорились поддерживать взаимодействие по проблемам украинского кризиса и конфликта в секторе Газа."Стороны также договорились <...> использовать роль группы "Друзья мира" в украинском кризисе, придерживаться плана "Два государства для двух народов" в палестинском вопросе и поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке", — указано в материале.Пошлины ТрампаГлава Белого дома 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин против Бразилии за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.Со своей стороны, Лула да Силва заявил, что Бразилия сосредоточится на поиске других торговых партнеров. Также страна запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с Вашингтоном, и, по данным СМИ, рассматривает возможность введения контрмер.В августе Трамп также ввел 50-процентные пошлины против Индии, требуя от нее прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере. Среди причин он называл высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и закупки нефти у Москвы. Страна отказалась исполнять эти требования.Как отметил глава МИД Сергей Лавров, Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.

https://ria.ru/20250908/briks-2040454655.html

https://ria.ru/20250907/peskov-2040236845.html

https://ria.ru/20250826/briks-2037574468.html

https://ria.ru/20250707/medvedev-2027792056.html

https://ria.ru/20250707/briks-2027782959.html

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027756686.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029276376.html

https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html

https://ria.ru/20250907/indiya-2040244124.html

бразилия

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на внеочередной встрече БРИКС Путин на внеочередной встрече БРИКС 2025-09-08T16:50 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, владимир путин, брикс, си цзиньпин, субраманиам джайшанкар, индия, россия