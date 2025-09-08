Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-саммит БРИКС начался - РИА Новости, 08.09.2025
15:20 08.09.2025 (обновлено: 15:28 08.09.2025)
Онлайн-саммит БРИКС начался
Начался внеочередной онлайн-саммит БРИКС, созванный по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА/КЕЙПТАУН (ЮАР), 8 сен — РИА Новости. Начался внеочередной онлайн-саммит БРИКС, созванный по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.В ходе мероприятия стороны обсудят торговую политику президента США Дональда Трампа, включая введение Вашингтоном протекционистских пошлин.Участие в саммите подтвердили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, а также глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.​Агентство Блумберг ранее сообщило, что мероприятие пройдет в закрытом формате, а принятие совместного заявления не планируется.​
МОСКВА/КЕЙПТАУН (ЮАР), 8 сен — РИА Новости. Начался внеочередной онлайн-саммит БРИКС, созванный по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
В ходе мероприятия стороны обсудят торговую политику президента США Дональда Трампа, включая введение Вашингтоном протекционистских пошлин.
Участие в саммите подтвердили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, а также глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.​
Агентство Блумберг ранее сообщило, что мероприятие пройдет в закрытом формате, а принятие совместного заявления не планируется.​
