Онлайн-саммит БРИКС начался
Онлайн-саммит БРИКС начался - РИА Новости, 08.09.2025
Онлайн-саммит БРИКС начался
Начался внеочередной онлайн-саммит БРИКС, созванный по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
МОСКВА/КЕЙПТАУН (ЮАР), 8 сен — РИА Новости. Начался внеочередной онлайн-саммит БРИКС, созванный по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.В ходе мероприятия стороны обсудят торговую политику президента США Дональда Трампа, включая введение Вашингтоном протекционистских пошлин.Участие в саммите подтвердили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, а также глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.Агентство Блумберг ранее сообщило, что мероприятие пройдет в закрытом формате, а принятие совместного заявления не планируется.
Онлайн-саммит БРИКС начался
