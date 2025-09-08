https://ria.ru/20250908/rubl-2040370473.html
Ученый отметил преимущества цифрового рубля во внешней торговле
Ученый отметил преимущества цифрового рубля во внешней торговле - РИА Новости, 08.09.2025
Ученый отметил преимущества цифрового рубля во внешней торговле
Цифровые валюты, например цифровой рубль, могут помочь странам во внешней торговле избавиться от издержек, заявил в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Цифровые валюты, например цифровой рубль, могут помочь странам во внешней торговле избавиться от издержек, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. Головнин объяснил, что есть важная сторона цифровых денег в современных условиях – это возможность их использования в международных валютных операциях. Если ряд стран введет цифровые валюты, то они смогут осуществлять взаимные международные расчеты без использования существующей монопольной финансовой инфраструктуры. "Но для этого требуется сопряжение платформ цифровых валют. Таким образом, страны в международных расчетах смогут избавиться от ограничений и издержек, связанных с санкциями, усилить собственную экономическую безопасность… Цифровые валюты могут помочь им снизить эти издержки", - сказал Головнин. Он добавил, что для этого необходимо, чтобы цифровые валюты ввели несколько стран-экономических партнеров и согласовали между собой их инфраструктуру. Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск.
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Цифровые валюты, например цифровой рубль, могут помочь странам во внешней торговле избавиться от издержек, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
Головнин
объяснил, что есть важная сторона цифровых денег в современных условиях – это возможность их использования в международных валютных операциях. Если ряд стран введет цифровые валюты, то они смогут осуществлять взаимные международные расчеты без использования существующей монопольной финансовой инфраструктуры.
"Но для этого требуется сопряжение платформ цифровых валют. Таким образом, страны в международных расчетах смогут избавиться от ограничений и издержек, связанных с санкциями, усилить собственную экономическую безопасность… Цифровые валюты могут помочь им снизить эти издержки", - сказал Головнин.
Он добавил, что для этого необходимо, чтобы цифровые валюты ввели несколько стран-экономических партнеров и согласовали между собой их инфраструктуру.
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск.