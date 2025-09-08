Рейтинг@Mail.ru
Ученый отметил преимущества цифрового рубля во внешней торговле - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/rubl-2040370473.html
Ученый отметил преимущества цифрового рубля во внешней торговле
Ученый отметил преимущества цифрового рубля во внешней торговле - РИА Новости, 08.09.2025
Ученый отметил преимущества цифрового рубля во внешней торговле
Цифровые валюты, например цифровой рубль, могут помочь странам во внешней торговле избавиться от издержек, заявил в интервью РИА Новости директор Института... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:35:00+03:00
2025-09-08T10:35:00+03:00
михаил головнин
российская академия наук
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_48845187a1ee418a3cf6e62d2330c339.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Цифровые валюты, например цифровой рубль, могут помочь странам во внешней торговле избавиться от издержек, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. Головнин объяснил, что есть важная сторона цифровых денег в современных условиях – это возможность их использования в международных валютных операциях. Если ряд стран введет цифровые валюты, то они смогут осуществлять взаимные международные расчеты без использования существующей монопольной финансовой инфраструктуры. "Но для этого требуется сопряжение платформ цифровых валют. Таким образом, страны в международных расчетах смогут избавиться от ограничений и издержек, связанных с санкциями, усилить собственную экономическую безопасность… Цифровые валюты могут помочь им снизить эти издержки", - сказал Головнин. Он добавил, что для этого необходимо, чтобы цифровые валюты ввели несколько стран-экономических партнеров и согласовали между собой их инфраструктуру. Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20250901/pulkovo-2038851741.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_cc18ea3bcd19c639c52510b55770ca67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил головнин, российская академия наук, экономика
Михаил Головнин, Российская академия наук, Экономика
Ученый отметил преимущества цифрового рубля во внешней торговле

Головин: цифровой рубль позволит избавиться от издержек в международных расчетах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цифровой рубль . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Цифровые валюты, например цифровой рубль, могут помочь странам во внешней торговле избавиться от издержек, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
Головнин объяснил, что есть важная сторона цифровых денег в современных условиях – это возможность их использования в международных валютных операциях. Если ряд стран введет цифровые валюты, то они смогут осуществлять взаимные международные расчеты без использования существующей монопольной финансовой инфраструктуры.
"Но для этого требуется сопряжение платформ цифровых валют. Таким образом, страны в международных расчетах смогут избавиться от ограничений и издержек, связанных с санкциями, усилить собственную экономическую безопасность… Цифровые валюты могут помочь им снизить эти издержки", - сказал Головнин.
Он добавил, что для этого необходимо, чтобы цифровые валюты ввели несколько стран-экономических партнеров и согласовали между собой их инфраструктуру.
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Пулково провели первую оплату цифровыми рублями
1 сентября, 14:21
 
Михаил ГоловнинРоссийская академия наукЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала