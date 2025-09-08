https://ria.ru/20250908/rubl-2040339126.html
Эксперт рассказал о состоянии рубля с 2022 года
Эксперт рассказал о состоянии рубля с 2022 года
Российская валюта с 2022 года находится в состоянии постоянных "качелей", заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская валюта с 2022 года находится в состоянии постоянных "качелей", заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. "Также можно сказать, что с 2022 года валюта находится в состоянии постоянных "качелей", степень колебания ее курса (волатильность) выросла, на наших глазах курс рубля несколько раз падал, а потом поднимался", - подчеркнул Головнин.
