Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о состоянии рубля с 2022 года - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/rubl-2040339126.html
Эксперт рассказал о состоянии рубля с 2022 года
Эксперт рассказал о состоянии рубля с 2022 года - РИА Новости, 08.09.2025
Эксперт рассказал о состоянии рубля с 2022 года
Российская валюта с 2022 года находится в состоянии постоянных "качелей", заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T04:47:00+03:00
2025-09-08T04:47:00+03:00
российская академия наук
экономика
михаил головнин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:631:1315:1371_1920x0_80_0_0_5eb4b0c583aad5220f59dea984f48cd1.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская валюта с 2022 года находится в состоянии постоянных "качелей", заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. "Также можно сказать, что с 2022 года валюта находится в состоянии постоянных "качелей", степень колебания ее курса (волатильность) выросла, на наших глазах курс рубля несколько раз падал, а потом поднимался", - подчеркнул Головнин.
https://ria.ru/20250905/rubl-2039800129.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:508:1315:1494_1920x0_80_0_0_44760964d39d3e8678d852adcbc6441f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, экономика, михаил головнин
Российская академия наук, Экономика, Михаил Головнин
Эксперт рассказал о состоянии рубля с 2022 года

Головнин заявил, что рубль с 2022 года находится в состоянии качелей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская валюта с 2022 года находится в состоянии постоянных "качелей", заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
"Также можно сказать, что с 2022 года валюта находится в состоянии постоянных "качелей", степень колебания ее курса (волатильность) выросла, на наших глазах курс рубля несколько раз падал, а потом поднимался", - подчеркнул Головнин.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Аналитик назвал способ подготовиться к ослаблению рубля
5 сентября, 02:17
 
Российская академия наукЭкономикаМихаил Головнин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала