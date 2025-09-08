Россия стала меньше зависеть от экспорта природных ресурсов, заявил эксперт

Рейтинг@Mail.ru
03:47 08.09.2025 (обновлено: 04:48 08.09.2025)
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская Федерация сегодня стала меньше зависеть от внешней торговли, экспорт перестал играть ведущую роль в развитии экономики страны, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. "Мы видим, что доля энергетического экспорта растет, но, с другой стороны, Россия сейчас меньше зависит от внешней торговли… Не было решающей роли экспорта, часто спасавшего российскую экономику во время предыдущих кризисов, - сработала активная внутренняя экономическая политика", - подчеркнул Головнин.
© РИА Новости / Виталий Белоусов Директор Института экономики РАН, член Национального комитета по исследованию БРИКС Михаил Головнин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Директор Института экономики РАН, член Национального комитета по исследованию БРИКС Михаил Головнин. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская Федерация сегодня стала меньше зависеть от внешней торговли, экспорт перестал играть ведущую роль в развитии экономики страны, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
"Мы видим, что доля энергетического экспорта растет, но, с другой стороны, Россия сейчас меньше зависит от внешней торговли… Не было решающей роли экспорта, часто спасавшего российскую экономику во время предыдущих кризисов, - сработала активная внутренняя экономическая политика", - подчеркнул Головнин.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Россия вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли
25 мая, 07:06
 
