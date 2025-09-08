https://ria.ru/20250908/rossija-2040337070.html

Россия стала меньше зависеть от экспорта природных ресурсов, заявил эксперт

экономика

россия

российская академия наук

михаил головнин

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российская Федерация сегодня стала меньше зависеть от внешней торговли, экспорт перестал играть ведущую роль в развитии экономики страны, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. "Мы видим, что доля энергетического экспорта растет, но, с другой стороны, Россия сейчас меньше зависит от внешней торговли… Не было решающей роли экспорта, часто спасавшего российскую экономику во время предыдущих кризисов, - сработала активная внутренняя экономическая политика", - подчеркнул Головнин.

Дарья Буймова

