Топливо для блока АЭС "Аккую" завезли в конце 2024 года, сообщил "Росатом"

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Атомное топливо для энергоблока №2 АЭС "Аккую" в Турции завезли в конце 2024 года, сообщается в годовом отчете "Росатома".
"Несмотря на санкционные ограничения, продолжалась реализация проекта сооружения АЭС "Аккую". Приоритет отдавался выполнению пусконаладочных работ на первом энергоблоке. В конце 2024 года состоялся завоз свежего ядерного топлива для энергоблока № 2", - говорится в отчете.
В отчете также отмечается, что параллельно велся диалог с партнерами по формированию нормативно-правовой основы для сооружения на новой площадке в Турции еще одной АЭС с реакторами российского дизайна.
В Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тысячи мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Ядерное топливо представляет собой сложную высокотехнологичную конструкцию. Главный конструктивный компонент ядерного топлива - тепловыделяющий элемент (твэл). Это герметичная трубка из циркониевого сплава, в которую загружаются топливные таблетки из диоксида урана, обогащенного до 5% по урану-235 для использования в реакторах ВВЭР-1200, как на АЭС "Аккую". Твэлы собирают в тепловыделяющую сборку (ТВС) - конечный продукт производства ядерного топлива. Одна шестигранная ТВС реактора ВВЭР-1200 длиной почти четыре метра содержит 312 твэлов. В активную зону реактора ВВЭР-1200 загружаются 163 ТВС.
Свежее ядерное топливо завезли на площадку первого блока АЭС "Аккую" в конце апреля 2023 года. В той торжественной церемонии по видеосвязи принимали участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
