Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал разговор с Путиным - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 08.09.2025 (обновлено: 08:46 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/razgovor-2040334599.html
Трамп анонсировал разговор с Путиным
Трамп анонсировал разговор с Путиным - РИА Новости, 08.09.2025
Трамп анонсировал разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о планах поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T02:48:00+03:00
2025-09-08T08:46:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
украина
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_61c7e79c6bacd795ef8b1dbaf4093241.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о планах поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным."Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов. При этом глава Белого дома не уточнил, какой будет тема их беседы.Между тем, по словам политика, в начале недели в Вашингтон приедут главы нескольких стран Европы, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на 19 августа. Как заявлял помощник президента Юрий Ушаков, они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.Президенты также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250906/sammit-2040121250.html
https://ria.ru/20250905/nbc-2039966376.html
https://ria.ru/20250908/zelenskij-2040326765.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_ff8c114c221bc975dbf686d458e71b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, украина, юрий ушаков
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Юрий Ушаков

Трамп анонсировал разговор с Путиным

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о планах поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
LIVE: Трамп выступает с речью в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Трамп высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами
6 сентября, 00:53
При этом глава Белого дома не уточнил, какой будет тема их беседы.
Между тем, по словам политика, в начале недели в Вашингтон приедут главы нескольких стран Европы, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
NBC: Трамп полон решимости не испортить отношения с Путиным
5 сентября, 12:40
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на 19 августа. Как заявлял помощник президента Юрий Ушаков, они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.
Президенты также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на встрече на Аляске
00:25
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала