Трамп анонсировал разговор с Путиным

ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о планах поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным."Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов. При этом глава Белого дома не уточнил, какой будет тема их беседы.Между тем, по словам политика, в начале недели в Вашингтон приедут главы нескольких стран Европы, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на 19 августа. Как заявлял помощник президента Юрий Ушаков, они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.Президенты также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

