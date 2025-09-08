https://ria.ru/20250908/razgovor-2040334599.html
Трамп анонсировал разговор с Путиным
Трамп анонсировал разговор с Путиным
ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о планах поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным."Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов. При этом глава Белого дома не уточнил, какой будет тема их беседы.Между тем, по словам политика, в начале недели в Вашингтон приедут главы нескольких стран Европы, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на 19 августа. Как заявлял помощник президента Юрий Ушаков, они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.Президенты также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
