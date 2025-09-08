Рейтинг@Mail.ru
19:35 08.09.2025 (обновлено: 19:39 08.09.2025)
Путин посетит Таджикистан 9 октября
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан состоится 9 октября, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 08.09.2025
владимир путин
таджикистан
россия
александр панкин
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан состоится 9 октября, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. Девятого октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации. Я уверен, что он придаст новый мощный импульс развитию наших многосторонних связей и позволит нам найти новые векторы развития двусторонних контактов", - заявил Александр Панкин, выступая на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики.
владимир путин, таджикистан, россия, александр панкин
Владимир Путин, Таджикистан, Россия, Александр Панкин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан состоится 9 октября, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. Девятого октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации. Я уверен, что он придаст новый мощный импульс развитию наших многосторонних связей и позволит нам найти новые векторы развития двусторонних контактов", - заявил Александр Панкин, выступая на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики.
Владимир ПутинТаджикистанРоссияАлександр Панкин
 
 
