Путин посетит Таджикистан 9 октября
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан состоится 9 октября, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан состоится 9 октября, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. Девятого октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации. Я уверен, что он придаст новый мощный импульс развитию наших многосторонних связей и позволит нам найти новые векторы развития двусторонних контактов", - заявил Александр Панкин, выступая на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики.
