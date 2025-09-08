https://ria.ru/20250908/putin-2040528073.html

Путин посетит Таджикистан 9 октября

Путин посетит Таджикистан 9 октября

Путин посетит Таджикистан 9 октября

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан состоится 9 октября, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Таджикистан состоится 9 октября, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. Девятого октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации. Я уверен, что он придаст новый мощный импульс развитию наших многосторонних связей и позволит нам найти новые векторы развития двусторонних контактов", - заявил Александр Панкин, выступая на приеме посольства Таджикистана, посвященном Дню независимости республики.

