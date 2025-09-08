https://ria.ru/20250908/putin-2040457979.html

"Главная победа": в Польше сделали громкое заявление о Путине

Президент Владимир Путин благодаря грамотной внешней политике смог одержать ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин благодаря грамотной внешней политике смог одержать ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska."Благодаря эффективным переговорам с Дональдом Трампом Владимир Путин выстроил новую геополитическую систему, которая является максимально выгодной для России", — говорится в материале.Издание отмечает, что Путин своей умелой политикой также смог укрепить отношения Москвы и Пекина в геополитическом измерении, это стало еще одной победой России."Конфликт на Украине заметно укрепил позиции Шанхайской организации сотрудничества. <...> Мирное сосуществование и сотрудничество в рамках этого объединения значительно облегчают борьбу за глобальное лидерство с запутавшимся в собственных противоречиях Европейским союзом и замыкающимися в самих себе Соединенными Штатами. Эта политическая конструкция — успех России", — заключается в статье.Российский лидер с 31 августа по 3 сентября работал в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.По итогам саммита президент России сообщил, что в ходе переговоров были подписаны более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения, все они нацелены на будущее. Он отметил, что единство всех стран, собравшихся в Китае, демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей.

