Myśl Poilska: Путин одержал на Украине огромную геополитическую победу
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин благодаря грамотной внешней политике смог одержать ряд серьезных геополитических побед, пишет польское издание Myśl Polska.
"Благодаря эффективным переговорам с Дональдом Трампом Владимир Путин выстроил новую геополитическую систему, которая является максимально выгодной для России", — говорится в материале.
"Конфликт на Украине заметно укрепил позиции Шанхайской организации сотрудничества. <...> Мирное сосуществование и сотрудничество в рамках этого объединения значительно облегчают борьбу за глобальное лидерство с запутавшимся в собственных противоречиях Европейским союзом и замыкающимися в самих себе Соединенными Штатами. Эта политическая конструкция — успех России", — заключается в статье.
Российский лидер с 31 августа по 3 сентября работал в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
По итогам саммита президент России сообщил, что в ходе переговоров были подписаны более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения, все они нацелены на будущее. Он отметил, что единство всех стран, собравшихся в Китае, демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей.