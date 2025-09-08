Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды - РИА Новости, 08.09.2025
23:13 08.09.2025
Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды
Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды - РИА Новости, 08.09.2025
Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды
Президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС, заявил, что Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды. РИА Новости, 08.09.2025
ДЖАКАРТА, 8 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС, заявил, что Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды. "Мы считаем, что сейчас самое время для дальнейшего развития БРИКС. Мы полностью поддерживаем предпринимаемые инициативы. Мы ценим лидерство президента Бразилии Лулы, и Индонезия привержена более тесному сотрудничеству со всеми странами БРИКС", - заявил Прабово Субианто. Трансляцию его выступления приводит YouTube-канал секретариата президента. Глава государства подчеркнул, что "Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды в нынешних геополитических условиях". "У БРИКС крупнейшая экономика, самая большая концентрация населения, самый большой рынок, страны с огромными природными ресурсами и важными ресурсами. Поэтому БРИКС стал опорой силы", - пояснил Прабово Субианто. В связи с этим политик выразил неизменную поддержку БРИКС со стороны Индонезии. В виртуальной встрече приняли участие лидеры Китая, Египта, Индонезии, Ирана, России, ЮАР, наследный принц ОАЭ, министр иностранных дел Индии и замглавы МИД Эфиопии.
в мире, индонезия, прабово субианто, брикс
В мире, Индонезия, Прабово Субианто, БРИКС
Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды

Субианто: Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды

© AP Photo / Kimimasa MayamaПрабово Субианто
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Kimimasa Mayama
Прабово Субианто. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 8 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС, заявил, что Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды.
"Мы считаем, что сейчас самое время для дальнейшего развития БРИКС. Мы полностью поддерживаем предпринимаемые инициативы. Мы ценим лидерство президента Бразилии Лулы, и Индонезия привержена более тесному сотрудничеству со всеми странами БРИКС", - заявил Прабово Субианто. Трансляцию его выступления приводит YouTube-канал секретариата президента.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин пообщался с президентом Индонезии в Пекине
3 сентября, 09:58
Глава государства подчеркнул, что "Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды в нынешних геополитических условиях".
"У БРИКС крупнейшая экономика, самая большая концентрация населения, самый большой рынок, страны с огромными природными ресурсами и важными ресурсами. Поэтому БРИКС стал опорой силы", - пояснил Прабово Субианто.
В связи с этим политик выразил неизменную поддержку БРИКС со стороны Индонезии.
В виртуальной встрече приняли участие лидеры Китая, Египта, Индонезии, Ирана, России, ЮАР, наследный принц ОАЭ, министр иностранных дел Индии и замглавы МИД Эфиопии.
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Лидеры БРИКС назвали торговлю инструментом вмешательства в дела стран
Вчера, 18:18
 
