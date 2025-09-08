https://ria.ru/20250908/prezident-2040554639.html
Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды
Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды - РИА Новости, 08.09.2025
Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды
Президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС, заявил, что Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T23:13:00+03:00
2025-09-08T23:13:00+03:00
2025-09-08T23:13:00+03:00
в мире
индонезия
прабово субианто
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:41:2646:1529_1920x0_80_0_0_2d434cf48d75b5e29aa538f1615c9a0d.jpg
ДЖАКАРТА, 8 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС, заявил, что Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды. "Мы считаем, что сейчас самое время для дальнейшего развития БРИКС. Мы полностью поддерживаем предпринимаемые инициативы. Мы ценим лидерство президента Бразилии Лулы, и Индонезия привержена более тесному сотрудничеству со всеми странами БРИКС", - заявил Прабово Субианто. Трансляцию его выступления приводит YouTube-канал секретариата президента. Глава государства подчеркнул, что "Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды в нынешних геополитических условиях". "У БРИКС крупнейшая экономика, самая большая концентрация населения, самый большой рынок, страны с огромными природными ресурсами и важными ресурсами. Поэтому БРИКС стал опорой силы", - пояснил Прабово Субианто. В связи с этим политик выразил неизменную поддержку БРИКС со стороны Индонезии. В виртуальной встрече приняли участие лидеры Китая, Египта, Индонезии, Ирана, России, ЮАР, наследный принц ОАЭ, министр иностранных дел Индии и замглавы МИД Эфиопии.
https://ria.ru/20250903/vstrecha-2039290664.html
https://ria.ru/20250908/briks-2040508280.html
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963152219_0:0:2647:1986_1920x0_80_0_0_89a956f12df984cf108786e764e11ad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, прабово субианто, брикс
В мире, Индонезия, Прабово Субианто, БРИКС
Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды
Субианто: Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды