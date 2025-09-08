https://ria.ru/20250908/prezident-2040554639.html

Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды

Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды - РИА Новости, 08.09.2025

Президент Индонезии назвал БРИКС опорой стабильности и надежды

Президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС, заявил, что Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды.

ДЖАКАРТА, 8 сен - РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на внеочередном онлайн-саммите БРИКС, заявил, что Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды. "Мы считаем, что сейчас самое время для дальнейшего развития БРИКС. Мы полностью поддерживаем предпринимаемые инициативы. Мы ценим лидерство президента Бразилии Лулы, и Индонезия привержена более тесному сотрудничеству со всеми странами БРИКС", - заявил Прабово Субианто. Трансляцию его выступления приводит YouTube-канал секретариата президента. Глава государства подчеркнул, что "Индонезия рассматривает БРИКС как опору стабильности и надежды в нынешних геополитических условиях". "У БРИКС крупнейшая экономика, самая большая концентрация населения, самый большой рынок, страны с огромными природными ресурсами и важными ресурсами. Поэтому БРИКС стал опорой силы", - пояснил Прабово Субианто. В связи с этим политик выразил неизменную поддержку БРИКС со стороны Индонезии. В виртуальной встрече приняли участие лидеры Китая, Египта, Индонезии, Ирана, России, ЮАР, наследный принц ОАЭ, министр иностранных дел Индии и замглавы МИД Эфиопии.

