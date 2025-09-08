Рейтинг@Mail.ru
Посольство Украины в Риме не связывалось с Кузнецовым, пишут СМИ
12:25 08.09.2025 (обновлено: 13:08 08.09.2025)
Посольство Украины в Риме не связывалось с Кузнецовым, пишут СМИ
Посольство Украины в Риме не связывалось с Кузнецовым, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2025
Посольство Украины в Риме не связывалось с Кузнецовым, пишут СМИ
Ни один сотрудник посольства Украины в Риме пока не пытался связаться с подозреваемым в подрыве газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" Сергеем... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ни один сотрудник посольства Украины в Риме пока не пытался связаться с подозреваемым в подрыве газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" Сергеем Кузнецовым, пишет издание Welt со ссылкой на адвоката предполагаемого диверсанта Николу Канестрини. "Канестрини сказал, что до сих пор никто из украинского посольства не связывался с его клиентом", - говорится в статье. Адвокат выразил удивление по этому поводу. "Это очень необычно. Особенно потому, что до конца 2023 года он (Кузнецов - ред.) служил офицером в украинской армии", - отметил он. Как заявил адвокат, Кузнецов находится в "переполненной" тюрьме строгого режима, сотрудники которой по неназванной причине иронично называют его "Джеймсом Бондом", уточняется в статье. Правозащитник выразил недовольство тем, что не получил доступа к материалам дела, а также непонимание в связи с классификацией его клиента в качестве "террориста" итальянскими правоохранителями, из-за чего Кузнецов, по его словам, может присутствовать на слушаниях только по видео-связи. Кроме того, Канестрини потребовал учитывать при рассмотрении дела выводы ранее прекративших расследования подрыва газопроводов Дании и Швеции.Апелляционный суд Болоньи 3 сентября начал рассмотрение вопроса об экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в 2022 году.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.Как сообщил в августе телеканал ARD, следователи из ФРГ установили "явные связи" с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты "Андромеда", предположительно, причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки". Согласно совместному расследованию ARD и газет Zeit и Süddeutsche Zeitung, диверсионная группа имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена. Кроме того, одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в Германии.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
