В Дагестане подростки насмерть забили птицу камнями
В Дагестане подростки насмерть забили птицу камнями
Полиция установила подростков, которые насмерть забили птицу камнями в Хасавюртовском районе Дагестана, они будут поставлены на профилактический учет, сообщили... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:46:00+03:00
2025-09-08T12:46:00+03:00
2025-09-08T12:46:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 8 сен - РИА Новости. Полиция установила подростков, которые насмерть забили птицу камнями в Хасавюртовском районе Дагестана, они будут поставлены на профилактический учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, как в селе Сулевкент Хасавюртовского района три мальчика насмерть забили птицу камнями, а четвертый снимал все это. "Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хасавюртовскому району совместно с главой села Сулевкент установлены участники данного инцидента. С ними и их родителями проведена профилактическая работа. Все участники данного инцидента будут поставлены на профилактический учет", – сообщили в районной администрации. На родителей мальчиков собрали административные материалы о ненадлежащем воспитании детей.
