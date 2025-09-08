Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане подростки насмерть забили птицу камнями - РИА Новости, 08.09.2025
12:46 08.09.2025
В Дагестане подростки насмерть забили птицу камнями
В Дагестане подростки насмерть забили птицу камнями - РИА Новости, 08.09.2025
В Дагестане подростки насмерть забили птицу камнями
Полиция установила подростков, которые насмерть забили птицу камнями в Хасавюртовском районе Дагестана, они будут поставлены на профилактический учет, сообщили... РИА Новости, 08.09.2025
МАХАЧКАЛА, 8 сен - РИА Новости. Полиция установила подростков, которые насмерть забили птицу камнями в Хасавюртовском районе Дагестана, они будут поставлены на профилактический учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, как в селе Сулевкент Хасавюртовского района три мальчика насмерть забили птицу камнями, а четвертый снимал все это. "Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хасавюртовскому району совместно с главой села Сулевкент установлены участники данного инцидента. С ними и их родителями проведена профилактическая работа. Все участники данного инцидента будут поставлены на профилактический учет", – сообщили в районной администрации. На родителей мальчиков собрали административные материалы о ненадлежащем воспитании детей.
В Дагестане подростки насмерть забили птицу камнями

В Дагестане поставят на профилактический учет забивших птицу камнями подростков

Сотрудник полиции. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 8 сен - РИА Новости. Полиция установила подростков, которые насмерть забили птицу камнями в Хасавюртовском районе Дагестана, они будут поставлены на профилактический учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, как в селе Сулевкент Хасавюртовского района три мальчика насмерть забили птицу камнями, а четвертый снимал все это.
"Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хасавюртовскому району совместно с главой села Сулевкент установлены участники данного инцидента. С ними и их родителями проведена профилактическая работа. Все участники данного инцидента будут поставлены на профилактический учет", – сообщили в районной администрации.
На родителей мальчиков собрали административные материалы о ненадлежащем воспитании детей.
