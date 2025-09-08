https://ria.ru/20250908/podrostki-2040409402.html

В Дагестане подростки насмерть забили птицу камнями

Полиция установила подростков, которые насмерть забили птицу камнями в Хасавюртовском районе Дагестана, они будут поставлены на профилактический учет

происшествия

хасавюртовский район

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

МАХАЧКАЛА, 8 сен - РИА Новости. Полиция установила подростков, которые насмерть забили птицу камнями в Хасавюртовском районе Дагестана, они будут поставлены на профилактический учет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, как в селе Сулевкент Хасавюртовского района три мальчика насмерть забили птицу камнями, а четвертый снимал все это. "Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хасавюртовскому району совместно с главой села Сулевкент установлены участники данного инцидента. С ними и их родителями проведена профилактическая работа. Все участники данного инцидента будут поставлены на профилактический учет", – сообщили в районной администрации. На родителей мальчиков собрали административные материалы о ненадлежащем воспитании детей.

хасавюртовский район

республика дагестан

