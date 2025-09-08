Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге иномарка врезалась в грузовик - РИА Новости, 08.09.2025
15:39 08.09.2025
В Петербурге иномарка врезалась в грузовик
происшествия
санкт-петербург
курортный район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Автомобиль Toyota, где помимо водителя находились женщина и девочка, врезался в стоящий на островке безопасности грузовик в Курортном районе Санкт-Петербурга, все, кто был в легковой машине, погибли, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отметили в пресс-службе, авария произошла в понедельник в 13.30 мск на 46-м километре трассы "Скандинавия" в Курортном районе, когда водитель Toyota Camry врезался в грузовик Shacman, который стоял на островке безопасности в попутном направлении. "В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его пассажиры – женщина на вид 60 лет и девочка лет 6-7 – скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью", – говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, личности погибших устанавливаются, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
происшествия, санкт-петербург, курортный район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Курортный район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
