Источник раскрыл подробности убийства девушки в апарт-отеле в Петербурге
10:13 08.09.2025 (обновлено: 11:07 08.09.2025)
Источник раскрыл подробности убийства девушки в апарт-отеле в Петербурге
Источник раскрыл подробности убийства девушки в апарт-отеле в Петербурге
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девушку, тело которой обнаружили в петербургском апарт-отеле, мог зарезать ее знакомый по онлайн-игре, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах города. "Мать убитой рассказала, что ее дочь два года назад познакомилась в онлайн-игре с 16-летним на тот момент молодым человеком с Южного Сахалина. В феврале этого года девушка сказала, что они встречаются по интернету, но потом из-за того, что мать была против, они расстались", — сказал собеседник агентства. По его словам, в минувшее воскресенье девушка сказала родным, что пойдет на вокзал встречать подругу. Когда вечером она перестала выходить на связь, мать вызвала полицию. По данным петербургского главка СК, тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте. Как выяснили следователи, девушку на почве неприязненных отношений зарезал ее знакомый. Сам он попытался покончить с собой, но в результате попал в больницу. СК возбудил уголовное дело об убийстве.Как уточнил источник РИА Новости в оперативных службах, на теле девушки было не менее 35 ножевых ранений.
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник раскрыл подробности убийства девушки в апарт-отеле в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девушку, тело которой обнаружили в петербургском апарт-отеле, мог зарезать ее знакомый по онлайн-игре, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах города.
"Мать убитой рассказала, что ее дочь два года назад познакомилась в онлайн-игре с 16-летним на тот момент молодым человеком с Южного Сахалина. В феврале этого года девушка сказала, что они встречаются по интернету, но потом из-за того, что мать была против, они расстались", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в минувшее воскресенье девушка сказала родным, что пойдет на вокзал встречать подругу. Когда вечером она перестала выходить на связь, мать вызвала полицию.
По данным петербургского главка СК, тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте. Как выяснили следователи, девушку на почве неприязненных отношений зарезал ее знакомый. Сам он попытался покончить с собой, но в результате попал в больницу. СК возбудил уголовное дело об убийстве.
Как уточнил источник РИА Новости в оперативных службах, на теле девушки было не менее 35 ножевых ранений.
Сотрудники СК России проводят проверку показаний возле места преступления в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В Приморье мужчину убили гаечным ключом
03:07
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
