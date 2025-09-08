https://ria.ru/20250908/peterburg-2040365231.html

Источник раскрыл подробности убийства девушки в апарт-отеле в Петербурге

Пятнадцатилетнюю девушку, тело которой обнаружили в петербургском апарт-отеле, мог зарезать ее знакомый по онлайн-игре, сообщил РИА Новости источник в...

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девушку, тело которой обнаружили в петербургском апарт-отеле, мог зарезать ее знакомый по онлайн-игре, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах города. "Мать убитой рассказала, что ее дочь два года назад познакомилась в онлайн-игре с 16-летним на тот момент молодым человеком с Южного Сахалина. В феврале этого года девушка сказала, что они встречаются по интернету, но потом из-за того, что мать была против, они расстались", — сказал собеседник агентства. По его словам, в минувшее воскресенье девушка сказала родным, что пойдет на вокзал встречать подругу. Когда вечером она перестала выходить на связь, мать вызвала полицию. По данным петербургского главка СК, тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями нашли вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте. Как выяснили следователи, девушку на почве неприязненных отношений зарезал ее знакомый. Сам он попытался покончить с собой, но в результате попал в больницу. СК возбудил уголовное дело об убийстве.Как уточнил источник РИА Новости в оперативных службах, на теле девушки было не менее 35 ножевых ранений.

