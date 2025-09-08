Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге молодой человек убил подругу в апарт-отеле - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 08.09.2025 (обновлено: 11:24 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/peterburg-2040359994.html
В Петербурге молодой человек убил подругу в апарт-отеле
В Петербурге молодой человек убил подругу в апарт-отеле - РИА Новости, 08.09.2025
В Петербурге молодой человек убил подругу в апарт-отеле
Молодой человек зарезал 15-летнюю подругу в апарт-отеле в Петербурге, а затем попытался покончить с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T09:44:00+03:00
2025-09-08T11:24:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040377800_0:397:907:907_1920x0_80_0_0_5c00c7496ed9773a234ef62b36f633b5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Молодой человек зарезал 15-летнюю подругу в апарт-отеле в Петербурге, а затем попытался покончить с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары. Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу", - сообщает пресс-служба. По факту убийства 15-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Прокуратура Петербурга контролирует ход и результаты расследования по этому уголовному делу.
https://ria.ru/20250908/kemerovo-2040359424.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040377800_0:224:907:904_1920x0_80_0_0_61d63cbd429e886e154793461ff1ac94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге молодой человек убил подругу в апарт-отеле

В Петербурге молодой человек убил 15-летнюю подругу и пытался покончить с собой

© Фото : Питерский Следком/TelegramНа месте убийства пятнадцатилетней девушки в петербургском апарт-отеле
На месте убийства пятнадцатилетней девушки в петербургском апарт-отеле - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Питерский Следком/Telegram
На месте убийства пятнадцатилетней девушки в петербургском апарт-отеле
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Молодой человек зарезал 15-летнюю подругу в апарт-отеле в Петербурге, а затем попытался покончить с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"Вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары. Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу", - сообщает пресс-служба.
По факту убийства 15-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Прокуратура Петербурга контролирует ход и результаты расследования по этому уголовному делу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
В Кемерово убили студента во время уличного конфликта
09:41
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала