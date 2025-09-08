https://ria.ru/20250908/peterburg-2040359994.html
В Петербурге молодой человек убил подругу в апарт-отеле
Молодой человек зарезал 15-летнюю подругу в апарт-отеле в Петербурге, а затем попытался покончить с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 08.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Молодой человек зарезал 15-летнюю подругу в апарт-отеле в Петербурге, а затем попытался покончить с собой, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями. В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары. Подозреваемый после совершения убийства нанес себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу", - сообщает пресс-служба. По факту убийства 15-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Прокуратура Петербурга контролирует ход и результаты расследования по этому уголовному делу.
