19:25 08.09.2025
Глава МВД Непала ушел в отставку, пишут СМИ
в мире
непал
катманду
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Глава МВД Непала Рамеш Лекхак в понедельник вечером на заседании кабинета министров в резиденции премьер-министра в Катманду ушел в отставку, сообщает издание Katmandu Post. "Министр внутренних дел Рамеш Лекхак подал в отставку. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьер-министра в понедельник вечером", - сообщает издание. Как сообщил газете один из присутствовавших на заседании министров, "Лекхак ушел в отставку по моральным соображениям после того, как 17 человек погибли в Катманду и двое в Итахари, а более 400 получили ранения во время протестов в понедельник". Лекхак был назначен министром внутренних дел 15 июля 2024 года. Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь, начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. Причиной протестов стало введение властями страны запрета на деятельность ряда крупных соцсетей. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
непал
катманду
в мире, непал, катманду
В мире, Непал, Катманду
Глава МВД Непала ушел в отставку, пишут СМИ

Глава МВД Непала Лекхак подал в отставку на фоне протестов в стране

Въезд на территорию здания парламента во время беспорядков в Катманду
Въезд на территорию здания парламента во время беспорядков в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Въезд на территорию здания парламента во время беспорядков в Катманду
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Глава МВД Непала Рамеш Лекхак в понедельник вечером на заседании кабинета министров в резиденции премьер-министра в Катманду ушел в отставку, сообщает издание Katmandu Post.
"Министр внутренних дел Рамеш Лекхак подал в отставку. Он подал заявление об отставке премьер-министру Шарме Оли на заседании кабинета министров в резиденции премьер-министра в понедельник вечером", - сообщает издание.
Как сообщил газете один из присутствовавших на заседании министров, "Лекхак ушел в отставку по моральным соображениям после того, как 17 человек погибли в Катманду и двое в Итахари, а более 400 получили ранения во время протестов в понедельник".
Лекхак был назначен министром внутренних дел 15 июля 2024 года.
Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь, начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. Причиной протестов стало введение властями страны запрета на деятельность ряда крупных соцсетей.
В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали среди прочего платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреНепалКатманду
 
 
