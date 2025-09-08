Рейтинг@Mail.ru
Россиян нет среди пострадавших на протестах в Непале, сообщили в посольстве
16:01 08.09.2025 (обновлено: 16:12 08.09.2025)
Россиян нет среди пострадавших на протестах в Непале, сообщили в посольстве
в мире
непал
россия
катманду
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших в ходе протестов, вспыхнувших в Непале, сообщили РИА Новости в посольстве России в Катманду. "Информации о пострадавших россиянах нет. Посольство рекомендует всем соотечественникам не покидать мест проживания, соответствующее объявление было опубликовано на наших ресурсах", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что "на данный момент есть информация о 20 погибших, более ста ранены". Протестующие также начали выкрикивать антиправительственные лозунги и требовать отставки правительства, хотя до этого ограничивались требованиями восстановить доступ к заблокированным соцсетям, отметил представитель посольства. В понедельник Kathmandu Post сообщило, что по меньшей мере 16 человек погибли, несколько десятков получили ранения в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в столице Непала Катманду после введения властями страны запрета на деятельность ряда крупных соцсетей. По данным Kathmandu Post, ситуация обострилась после того, как протестующие проникли в здание непальского парламента. В ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны. Кроме того, столичные власти ввели комендантский час в ряде районов города. Четвертого сентября Kathmandu Post сообщило, что власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали, среди прочего, платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
непал
россия
катманду
в мире, непал, россия, катманду
В мире, Непал, Россия, Катманду
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших в ходе протестов, вспыхнувших в Непале, сообщили РИА Новости в посольстве России в Катманду.
"Информации о пострадавших россиянах нет. Посольство рекомендует всем соотечественникам не покидать мест проживания, соответствующее объявление было опубликовано на наших ресурсах", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что "на данный момент есть информация о 20 погибших, более ста ранены".
Протестующие также начали выкрикивать антиправительственные лозунги и требовать отставки правительства, хотя до этого ограничивались требованиями восстановить доступ к заблокированным соцсетям, отметил представитель посольства.
В понедельник Kathmandu Post сообщило, что по меньшей мере 16 человек погибли, несколько десятков получили ранения в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в столице Непала Катманду после введения властями страны запрета на деятельность ряда крупных соцсетей. По данным Kathmandu Post, ситуация обострилась после того, как протестующие проникли в здание непальского парламента. В ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны. Кроме того, столичные власти ввели комендантский час в ряде районов города.
Четвертого сентября Kathmandu Post сообщило, что власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали, среди прочего, платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
