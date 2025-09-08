https://ria.ru/20250908/nepal-2040460703.html

Россиян нет среди пострадавших на протестах в Непале, сообщили в посольстве

Россиян нет среди пострадавших на протестах в Непале, сообщили в посольстве - РИА Новости, 08.09.2025

Россиян нет среди пострадавших на протестах в Непале, сообщили в посольстве

Россиян нет среди пострадавших в ходе протестов, вспыхнувших в Непале, сообщили РИА Новости в посольстве России в Катманду. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T16:01:00+03:00

2025-09-08T16:01:00+03:00

2025-09-08T16:12:00+03:00

в мире

непал

россия

катманду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040462459_0:15:1553:889_1920x0_80_0_0_42ba3b033b6e92a4057e3a6140f9872c.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших в ходе протестов, вспыхнувших в Непале, сообщили РИА Новости в посольстве России в Катманду. "Информации о пострадавших россиянах нет. Посольство рекомендует всем соотечественникам не покидать мест проживания, соответствующее объявление было опубликовано на наших ресурсах", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что "на данный момент есть информация о 20 погибших, более ста ранены". Протестующие также начали выкрикивать антиправительственные лозунги и требовать отставки правительства, хотя до этого ограничивались требованиями восстановить доступ к заблокированным соцсетям, отметил представитель посольства. В понедельник Kathmandu Post сообщило, что по меньшей мере 16 человек погибли, несколько десятков получили ранения в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в столице Непала Катманду после введения властями страны запрета на деятельность ряда крупных соцсетей. По данным Kathmandu Post, ситуация обострилась после того, как протестующие проникли в здание непальского парламента. В ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны. Кроме того, столичные власти ввели комендантский час в ряде районов города. Четвертого сентября Kathmandu Post сообщило, что власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали, среди прочего, платформы Meta*, Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250904/nepal-2039716255.html

https://ria.ru/20250901/rossija-2038930388.html

непал

россия

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, россия, катманду