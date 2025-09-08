https://ria.ru/20250908/nepal-2040414768.html

В Непале в столкновениях с полицией погиб человек

В Непале в столкновениях с полицией погиб человек - РИА Новости, 08.09.2025

В Непале в столкновениях с полицией погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, несколько десятков получили ранения в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в столице Непала Катманду

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, несколько десятков получили ранения в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в столице Непала Катманду после введения властями страны запрета на деятельность ряда крупных соцсетей, сообщает местное издание Kathmandu Post со ссылкой на управляющего городской больницы Мохана Чандру Регми. Четвертого сентября издание сообщило, что власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали, среди прочего, платформы Meta* (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране. "Один протестующий погиб в (столичном районе - ред.) Нью-Банешвор в понедельник в ходе столкновений между демонстрантами и полицией", - говорится в материале издания. По словам Регми, несколько десятков пострадавших демонстрантов сейчас получают медицинскую помощь в больницах Катманду. По данным Kathmandu Post, ситуация обострилась после того, как протестующие проникли в здание непальского парламента. В ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны, что привело к ранениям среди демонстрантов. Кроме того, как пишет издание, после столкновений власти Катманду расшили зону, в которой действует комендантский час, включив в нее резиденции президента, вице-президента и премьер-министра страны, а также прилегающие территории.* запрещена в России как экстремистская.

