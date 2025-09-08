https://ria.ru/20250908/nauka-2039339962.html
Ученые обнаружили опасные подтверждения климатических изменений
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В пресных водоемах значительно увеличилось количество опасных микроорганизмов, угрожающих как рыбам, так и человеку, установили специалисты ТюмГУ в составе научного коллектива. По мнению авторов исследования, это связано с глобальным потеплением. Результаты представлены в Applied and Environmental Microbiology.Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) с коллегами из Института биологии внутренних вод РАН установили, что климатические изменения влияют на популяции раковинных амеб, которые могут быть как переносчиками опасных заболеваний, так и их возбудителями. Это связано с повышением температуры окружающей среды: вода в озерах интенсивнее испаряется, и в ней повышается содержание минеральных компонентов, что меняет "пригодность" озер для обитания микроорганизмов, рассказали в ТюмГУ."Нами было установлено, что при повышении температуры и минерализации пресноводных экосистем (что закономерно происходит в процессе потепления климата) возрастает риск заноса и распространения патогенных раковинных амёб, а соответственно и вспышек заболеваний. Также возрастает риск повышения устойчивости патогенных бактерий к дезинфекции за счёт их симбиоза с раковинными амёбами", — пояснила младший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ Ольга Загуменная.По мере потепления климата в южных регионах становится все больше патогенных представителей этих организмов, которые способны наносить вред рыбе, вызывая жаберную болезнь, а также способных участвовать в передаче бактерий-легионелл, опасных для человека и вызывающих пневмонию, добавила специалист."Озера зоны с более жарким и засушливым климатом характеризуются значительно более высоким разнообразием, численностью и частотой встречаемости планктонных раковинных амеб, включая виды, патогенные для гидробионтов и человека, такие как Rhogostoma и Fisculla", — рассказала Загуменная.Результаты работы могут быть полезны для развития систем экологического мониторинга, рыбохозяйственного надзора и биологической безопасности, подчеркнула ученый. В настоящее время их можно распространить на озера в лесоболотной и лесостепной зонах.В будущем ученые планируют расширить использованное сочетание классических и современных методов исследования водоемов на другие географические зоны. Также специалисты хотят более подробно исследовать взаимодействие раковинных амеб с патогенными для других существ бактериями.Работа выполнена при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ и правительства Тюменской области.
