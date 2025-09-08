Рейтинг@Mail.ru
Ученые обнаружили опасные подтверждения климатических изменений
Наука
 
07:00 08.09.2025
Ученые обнаружили опасные подтверждения климатических изменений
Ученые обнаружили опасные подтверждения климатических изменений
Ученые обнаружили опасные подтверждения климатических изменений
В пресных водоемах значительно увеличилось количество опасных микроорганизмов, угрожающих как рыбам, так и человеку, установили специалисты ТюмГУ в составе...
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В пресных водоемах значительно увеличилось количество опасных микроорганизмов, угрожающих как рыбам, так и человеку, установили специалисты ТюмГУ в составе научного коллектива. По мнению авторов исследования, это связано с глобальным потеплением. Результаты представлены в Applied and Environmental Microbiology.Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) с коллегами из Института биологии внутренних вод РАН установили, что климатические изменения влияют на популяции раковинных амеб, которые могут быть как переносчиками опасных заболеваний, так и их возбудителями. Это связано с повышением температуры окружающей среды: вода в озерах интенсивнее испаряется, и в ней повышается содержание минеральных компонентов, что меняет "пригодность" озер для обитания микроорганизмов, рассказали в ТюмГУ."Нами было установлено, что при повышении температуры и минерализации пресноводных экосистем (что закономерно происходит в процессе потепления климата) возрастает риск заноса и распространения патогенных раковинных амёб, а соответственно и вспышек заболеваний. Также возрастает риск повышения устойчивости патогенных бактерий к дезинфекции за счёт их симбиоза с раковинными амёбами", — пояснила младший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ Ольга Загуменная.По мере потепления климата в южных регионах становится все больше патогенных представителей этих организмов, которые способны наносить вред рыбе, вызывая жаберную болезнь, а также способных участвовать в передаче бактерий-легионелл, опасных для человека и вызывающих пневмонию, добавила специалист."Озера зоны с более жарким и засушливым климатом характеризуются значительно более высоким разнообразием, численностью и частотой встречаемости планктонных раковинных амеб, включая виды, патогенные для гидробионтов и человека, такие как Rhogostoma и Fisculla", — рассказала Загуменная.Результаты работы могут быть полезны для развития систем экологического мониторинга, рыбохозяйственного надзора и биологической безопасности, подчеркнула ученый. В настоящее время их можно распространить на озера в лесоболотной и лесостепной зонах.В будущем ученые планируют расширить использованное сочетание классических и современных методов исследования водоемов на другие географические зоны. Также специалисты хотят более подробно исследовать взаимодействие раковинных амеб с патогенными для других существ бактериями.Работа выполнена при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ и правительства Тюменской области.
наука, университетская наука, тюменская область, россия, российская академия наук, российские инновации, экологическое благополучие, тюменский государственный университет
Наука, Наука, Университетская наука, Тюменская область, Россия, Российская академия наук, Российские инновации, Экологическое благополучие, Тюменский государственный университет

Ученые обнаружили опасные подтверждения климатических изменений

© Getty Images / onuma InthapongПроверка водоема
Проверка водоема - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Getty Images / onuma Inthapong
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В пресных водоемах значительно увеличилось количество опасных микроорганизмов, угрожающих как рыбам, так и человеку, установили специалисты ТюмГУ в составе научного коллектива. По мнению авторов исследования, это связано с глобальным потеплением. Результаты представлены в Applied and Environmental Microbiology.
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) с коллегами из Института биологии внутренних вод РАН установили, что климатические изменения влияют на популяции раковинных амеб, которые могут быть как переносчиками опасных заболеваний, так и их возбудителями. Это связано с повышением температуры окружающей среды: вода в озерах интенсивнее испаряется, и в ней повышается содержание минеральных компонентов, что меняет "пригодность" озер для обитания микроорганизмов, рассказали в ТюмГУ.
"Нами было установлено, что при повышении температуры и минерализации пресноводных экосистем (что закономерно происходит в процессе потепления климата) возрастает риск заноса и распространения патогенных раковинных амёб, а соответственно и вспышек заболеваний. Также возрастает риск повышения устойчивости патогенных бактерий к дезинфекции за счёт их симбиоза с раковинными амёбами", — пояснила младший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ Ольга Загуменная.
По мере потепления климата в южных регионах становится все больше патогенных представителей этих организмов, которые способны наносить вред рыбе, вызывая жаберную болезнь, а также способных участвовать в передаче бактерий-легионелл, опасных для человека и вызывающих пневмонию, добавила специалист.
"Озера зоны с более жарким и засушливым климатом характеризуются значительно более высоким разнообразием, численностью и частотой встречаемости планктонных раковинных амеб, включая виды, патогенные для гидробионтов и человека, такие как Rhogostoma и Fisculla", — рассказала Загуменная.
Результаты работы могут быть полезны для развития систем экологического мониторинга, рыбохозяйственного надзора и биологической безопасности, подчеркнула ученый. В настоящее время их можно распространить на озера в лесоболотной и лесостепной зонах.
В будущем ученые планируют расширить использованное сочетание классических и современных методов исследования водоемов на другие географические зоны. Также специалисты хотят более подробно исследовать взаимодействие раковинных амеб с патогенными для других существ бактериями.
Работа выполнена при поддержке Министерства высшего образования и науки РФ и правительства Тюменской области.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаТюменская областьРоссияРоссийская академия наукРоссийские инновацииЭкологическое благополучиеТюменский государственный университет
 
 
