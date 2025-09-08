Рейтинг@Mail.ru
Затмение Луны показало, что в земной атмосфере присутствует много аэрозолей - РИА Новости, 08.09.2025
06:39 08.09.2025 (обновлено: 09:49 08.09.2025)
Затмение Луны показало, что в земной атмосфере присутствует много аэрозолей
ИРКУТСК, 8 сен - РИА Новости. Диск Луны практически не было видно в полной фазе затмения, но прекрасно был виден Млечный путь, это означает, что в земной атмосфере много аэрозолей, сообщил РИА Новости директор астрономической лаборатории ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев. Астрономы в Иркутской области наблюдали полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты (19.26,8 мск), не только в Иркутске, но и на берегу Байкала - в поселке Листвянка и на острове Ольхон. Сергей Язев наблюдал затмение в телескоп на базе Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН в Листвянке. "Погода позволила провести наблюдение. В Листвянке во время полной фазы затмения диск Луны стало практически не видно, так потемнело, что был прекрасно виден Млечный путь. Это означает, что в земной атмосфере, сквозь которую проходят солнечные лучи, подсвечивающие Луну, присутствовало много аэрозолей. Не исключено, что это следствие вулканических извержений на Камчатке", - сообщил РИА Новости Язев. Он пояснил, что аэрозоли - это дисперсные частицы, которые преимущественно находятся в нижних слоях атмосферы. Их формируют вулканическая пыль и пепел, частицы дыма от лесных пожаров, почвенная и космическая пыль. Сотрудники Иркутского планетария и Большого иркутского планетария ночью в понедельник подготовили для горожан программу, которая началась с лекции, просмотра полнокупольного фильма "Обитаемая Луна" и завершилась концертом джазовой музыки. Кроме этого астрономическая обсерватория ИГУ на платформах иркутских планетариев объявила конкурс на лучшую фотографию лунного затмения.
Кукурузная Луна над Евразией
Над Евразией восходит полная сентябрьская Луна оранжевого цвета, которая благодаря североамериканским индейцам и фермерам получила название кукурузной, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Корреспонденты РИА Новости делятся фото и видео начавшегося лунного затмения с Дальнего Востока, Урала и из Москвы, а также даже из Каира.
ИРКУТСК, 8 сен - РИА Новости. Диск Луны практически не было видно в полной фазе затмения, но прекрасно был виден Млечный путь, это означает, что в земной атмосфере много аэрозолей, сообщил РИА Новости директор астрономической лаборатории ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.
Астрономы в Иркутской области наблюдали полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты (19.26,8 мск), не только в Иркутске, но и на берегу Байкала - в поселке Листвянка и на острове Ольхон. Сергей Язев наблюдал затмение в телескоп на базе Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН в Листвянке.
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Полная сентябрьская Луна наблюдается из разных регионов России
Вчера, 23:19
"Погода позволила провести наблюдение. В Листвянке во время полной фазы затмения диск Луны стало практически не видно, так потемнело, что был прекрасно виден Млечный путь. Это означает, что в земной атмосфере, сквозь которую проходят солнечные лучи, подсвечивающие Луну, присутствовало много аэрозолей. Не исключено, что это следствие вулканических извержений на Камчатке", - сообщил РИА Новости Язев.
Он пояснил, что аэрозоли - это дисперсные частицы, которые преимущественно находятся в нижних слоях атмосферы. Их формируют вулканическая пыль и пепел, частицы дыма от лесных пожаров, почвенная и космическая пыль.
Сотрудники Иркутского планетария и Большого иркутского планетария ночью в понедельник подготовили для горожан программу, которая началась с лекции, просмотра полнокупольного фильма "Обитаемая Луна" и завершилась концертом джазовой музыки.
Кроме этого астрономическая обсерватория ИГУ на платформах иркутских планетариев объявила конкурс на лучшую фотографию лунного затмения.
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Полнолуние в сентябре 2025: когда и где наблюдать Кукурузную Луну
1 сентября, 19:41
 
