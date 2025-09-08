https://ria.ru/20250908/luna-2040343547.html

Затмение Луны показало, что в земной атмосфере присутствует много аэрозолей

ИРКУТСК, 8 сен - РИА Новости. Диск Луны практически не было видно в полной фазе затмения, но прекрасно был виден Млечный путь, это означает, что в земной атмосфере много аэрозолей, сообщил РИА Новости директор астрономической лаборатории ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев. Астрономы в Иркутской области наблюдали полное лунное затмение, которое началось в 00.26,8 минуты (19.26,8 мск), не только в Иркутске, но и на берегу Байкала - в поселке Листвянка и на острове Ольхон. Сергей Язев наблюдал затмение в телескоп на базе Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН в Листвянке. "Погода позволила провести наблюдение. В Листвянке во время полной фазы затмения диск Луны стало практически не видно, так потемнело, что был прекрасно виден Млечный путь. Это означает, что в земной атмосфере, сквозь которую проходят солнечные лучи, подсвечивающие Луну, присутствовало много аэрозолей. Не исключено, что это следствие вулканических извержений на Камчатке", - сообщил РИА Новости Язев. Он пояснил, что аэрозоли - это дисперсные частицы, которые преимущественно находятся в нижних слоях атмосферы. Их формируют вулканическая пыль и пепел, частицы дыма от лесных пожаров, почвенная и космическая пыль. Сотрудники Иркутского планетария и Большого иркутского планетария ночью в понедельник подготовили для горожан программу, которая началась с лекции, просмотра полнокупольного фильма "Обитаемая Луна" и завершилась концертом джазовой музыки. Кроме этого астрономическая обсерватория ИГУ на платформах иркутских планетариев объявила конкурс на лучшую фотографию лунного затмения.

