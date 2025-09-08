Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал соглашение между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 08.09.2025
12:09 08.09.2025
Лавров прокомментировал соглашение между Арменией и Азербайджаном
Лавров прокомментировал соглашение между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 08.09.2025
Лавров прокомментировал соглашение между Арменией и Азербайджаном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надо будет посмотреть, как договоренность между Арменией и Азербайджаном, достигнутая в США, будет работать РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:09:00+03:00
2025-09-08T12:09:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
армения
сергей лавров
ильхам алиев
никол пашинян
мгимо
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надо будет посмотреть, как договоренность между Арменией и Азербайджаном, достигнутая в США, будет работать в действительности, отметив, что изначальные восторженные возгласы, сменились скептическими оценками. "Надо посмотреть, как она (договоренность между Баку и Ереваном - ред.) будет работать, потому что все восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней после встречи в Вашингтоне, эти возгласы потом сменились скептическими оценками, когда документ был опубликован. И, как выясняется, там далеко не все согласовано". - сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО. Он отметил, что договоренность, которую заключили Баку и Ереван в США, выросла из соглашений 2020-2022 годах между президентами России, Азербайджана и Еревана. "Именно РФ в лице президента Путина после того, как разразилась так называемая Вторая Карабахская война, сыграла решающую роль... Президент добился договоренности, которую подписали и премьер-министр (Армении - ред.) Пашинян и президент (Азербайджана - ред.) Алиев в ноябре 2020 года... затем состоялась целая серия других трехсторонних саммитов, в ходе которых были достигнуты договоренности по разблокированию экономических связей, транспортных маршрутов", - отметил глава МИД РФ. В начале августа по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджанскую Республику с ее нахичеванской автономией через территорию Республики Армения.
азербайджан
россия
армения
в мире, азербайджан, россия, армения, сергей лавров, ильхам алиев, никол пашинян, мгимо
В мире, Азербайджан, Россия, Армения, Сергей Лавров, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, МГИМО
Лавров прокомментировал соглашение между Арменией и Азербайджаном

Лавров рассказал о скептических оценках соглашения Армении и Азербайджана

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надо будет посмотреть, как договоренность между Арменией и Азербайджаном, достигнутая в США, будет работать в действительности, отметив, что изначальные восторженные возгласы, сменились скептическими оценками.
"Надо посмотреть, как она (договоренность между Баку и Ереваном - ред.) будет работать, потому что все восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней после встречи в Вашингтоне, эти возгласы потом сменились скептическими оценками, когда документ был опубликован. И, как выясняется, там далеко не все согласовано". - сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.
В миреАзербайджанРоссияАрменияСергей ЛавровИльхам АлиевНикол ПашинянМГИМО
 
 
