https://ria.ru/20250908/lavrov-2040398070.html

Лавров прокомментировал соглашение между Арменией и Азербайджаном

Лавров прокомментировал соглашение между Арменией и Азербайджаном - РИА Новости, 08.09.2025

Лавров прокомментировал соглашение между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надо будет посмотреть, как договоренность между Арменией и Азербайджаном, достигнутая в США, будет работать РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T12:09:00+03:00

2025-09-08T12:09:00+03:00

2025-09-08T12:09:00+03:00

в мире

азербайджан

россия

армения

сергей лавров

ильхам алиев

никол пашинян

мгимо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надо будет посмотреть, как договоренность между Арменией и Азербайджаном, достигнутая в США, будет работать в действительности, отметив, что изначальные восторженные возгласы, сменились скептическими оценками. "Надо посмотреть, как она (договоренность между Баку и Ереваном - ред.) будет работать, потому что все восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней после встречи в Вашингтоне, эти возгласы потом сменились скептическими оценками, когда документ был опубликован. И, как выясняется, там далеко не все согласовано". - сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО. Он отметил, что договоренность, которую заключили Баку и Ереван в США, выросла из соглашений 2020-2022 годах между президентами России, Азербайджана и Еревана. "Именно РФ в лице президента Путина после того, как разразилась так называемая Вторая Карабахская война, сыграла решающую роль... Президент добился договоренности, которую подписали и премьер-министр (Армении - ред.) Пашинян и президент (Азербайджана - ред.) Алиев в ноябре 2020 года... затем состоялась целая серия других трехсторонних саммитов, в ходе которых были достигнуты договоренности по разблокированию экономических связей, транспортных маршрутов", - отметил глава МИД РФ. В начале августа по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджанскую Республику с ее нахичеванской автономией через территорию Республики Армения.

https://ria.ru/20250906/overchuk-2040140270.html

https://ria.ru/20250827/armenija-2037975366.html

азербайджан

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, россия, армения, сергей лавров, ильхам алиев, никол пашинян, мгимо