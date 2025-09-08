Лавров прокомментировал соглашение между Арменией и Азербайджаном
Лавров рассказал о скептических оценках соглашения Армении и Азербайджана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что надо будет посмотреть, как договоренность между Арменией и Азербайджаном, достигнутая в США, будет работать в действительности, отметив, что изначальные восторженные возгласы, сменились скептическими оценками.
"Надо посмотреть, как она (договоренность между Баку и Ереваном - ред.) будет работать, потому что все восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней после встречи в Вашингтоне, эти возгласы потом сменились скептическими оценками, когда документ был опубликован. И, как выясняется, там далеко не все согласовано". - сказал Лавров на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.
Алексей Оверчук: и Армения, и Азербайджан — наши союзники
6 сентября, 08:03
Он отметил, что договоренность, которую заключили Баку и Ереван в США, выросла из соглашений 2020-2022 годах между президентами России, Азербайджана и Еревана.
"Именно РФ в лице президента Путина после того, как разразилась так называемая Вторая Карабахская война, сыграла решающую роль... Президент добился договоренности, которую подписали и премьер-министр (Армении - ред.) Пашинян и президент (Азербайджана - ред.) Алиев в ноябре 2020 года... затем состоялась целая серия других трехсторонних саммитов, в ходе которых были достигнуты договоренности по разблокированию экономических связей, транспортных маршрутов", - отметил глава МИД РФ.
В начале августа по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджанскую Республику с ее нахичеванской автономией через территорию Республики Армения.
Армения и Азербайджан могут вступить в ШОС, заявил Мирзоян
27 августа, 22:21