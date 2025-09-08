https://ria.ru/20250908/kriptovalyuta-2040366185.html
В Институте экономики РАН рассказали, чем опасна криптовалюта
В Институте экономики РАН рассказали, чем опасна криптовалюта - РИА Новости, 08.09.2025
В Институте экономики РАН рассказали, чем опасна криптовалюта
Криптовалюта в отличие от национальных валют может вызвать недоверие и опасение, так как не имеет государственного обеспечения, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Криптовалюта в отличие от национальных валют может вызвать недоверие и опасение, так как не имеет государственного обеспечения, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. Глава института экономики РАН объяснил, что криптовалюта изначально создавалась как международная валюта для осуществления сделок между людьми из разных стран. Она предусматривает анонимность и возможность использования для обхода имеющихся ограничений, например санкций. "С другой стороны, криптовалюта вызывает опасения у пользователей из-за отсутствия формального обеспечения. Рубль, например, обеспечен обязательствами Банка России, а криптовалюта не имеет никакого обеспечения. Это принципиальное отличие", - отметил Головнин. По словам Головнина, следует вспомнить закон Трампа о стейблкойнах в США, обеспеченных долларами. Этот закон призван ввести регулирование в сферу цифровых денег и упорядочить их привязку к реальным валютам. Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск.
В Институте экономики РАН рассказали, чем опасна криптовалюта
