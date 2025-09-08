Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Афганистане россиянин вылетел из Кабула в Москву - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/kaverin-2040539133.html
Задержанный в Афганистане россиянин вылетел из Кабула в Москву
Задержанный в Афганистане россиянин вылетел из Кабула в Москву - РИА Новости, 08.09.2025
Задержанный в Афганистане россиянин вылетел из Кабула в Москву
Задержанный ранее в Афганистане гражданин России Святослав Каверин вечером в понедельник вылетел рейсовым самолетом из Кабула в Москву, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T20:22:00+03:00
2025-09-08T20:22:00+03:00
в мире
россия
кабул (город)
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030306705_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b7c2452a2852a86ffa718aaa60a366e0.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Задержанный ранее в Афганистане гражданин России Святослав Каверин вечером в понедельник вылетел рейсовым самолетом из Кабула в Москву, заявили РИА Новости в посольстве России в Афганистане. "Сегодня вечером гражданин России Святослав Игоревич Каверин вылетел рейсовым самолетом из Кабула в Москву. Его освобождение стало результатом кропотливой работы, которая проводилась посольством с момента его задержания", - заявили РИА Новости в посольстве. Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений" и увезли в Кабул.
https://ria.ru/20250908/afganistan-2040454855.html
россия
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030306705_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dbac467cb1114ef8b6d404f3c5f66c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кабул (город), афганистан
В мире, Россия, Кабул (город), Афганистан
Задержанный в Афганистане россиянин вылетел из Кабула в Москву

Задержанный в Афганистане этнограф Каверин вылетел в понедельник в Москву

© Фото : Святослав Каверин / TelegramРоссийский этнограф Святослав Каверин
Российский этнограф Святослав Каверин - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Святослав Каверин / Telegram
Российский этнограф Святослав Каверин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Задержанный ранее в Афганистане гражданин России Святослав Каверин вечером в понедельник вылетел рейсовым самолетом из Кабула в Москву, заявили РИА Новости в посольстве России в Афганистане.
"Сегодня вечером гражданин России Святослав Игоревич Каверин вылетел рейсовым самолетом из Кабула в Москву. Его освобождение стало результатом кропотливой работы, которая проводилась посольством с момента его задержания", - заявили РИА Новости в посольстве.
Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений" и увезли в Кабул.
Саммит ШОС -2025 - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Афганистан призвал страны ШОС вкладываться в экономический рост страны
Вчера, 15:41
 
В миреРоссияКабул (город)Афганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала