Задержанный в Афганистане россиянин вылетел из Кабула в Москву

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Задержанный ранее в Афганистане гражданин России Святослав Каверин вечером в понедельник вылетел рейсовым самолетом из Кабула в Москву, заявили РИА Новости в посольстве России в Афганистане. "Сегодня вечером гражданин России Святослав Игоревич Каверин вылетел рейсовым самолетом из Кабула в Москву. Его освобождение стало результатом кропотливой работы, которая проводилась посольством с момента его задержания", - заявили РИА Новости в посольстве. Каверин, который является сотрудником Центра палеоэтнологических исследований и Института востоковедения РАН, 19 июля написал в своем Telegram-канале, что его задержали в Кундузе "за попытку контрабанды украшений" и увезли в Кабул.

