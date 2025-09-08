https://ria.ru/20250908/kamchatka-2040329673.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 08.09.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T01:01:00+03:00
2025-09-08T01:01:00+03:00
2025-09-08T01:01:00+03:00
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале. "Время UTC: 07 SEP 2025 21:24:57 (09.24 понедельника по Камчатке, 00.24 мск - ред.). Координаты: 50.7797 северной широты, 157.2289 восточной долготы. Магнитуда: 5,5", - поделились ученые данными мониторинга. По данным службы, эпицентр подземных толчков располагался в 271 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 69,2 километра. Специалисты отметили, что в населенных пунктах Камчатского края землетрясение ощущалось интенсивностью до 3 баллов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
https://ria.ru/20250908/kamchatka-2040329119.html
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5