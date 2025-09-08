https://ria.ru/20250908/kamchatka-2040329673.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 08.09.2025

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической... РИА Новости, 08.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале. "Время UTC: 07 SEP 2025 21:24:57 (09.24 понедельника по Камчатке, 00.24 мск - ред.). Координаты: 50.7797 северной широты, 157.2289 восточной долготы. Магнитуда: 5,5", - поделились ученые данными мониторинга. По данным службы, эпицентр подземных толчков располагался в 271 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 69,2 километра. Специалисты отметили, что в населенных пунктах Камчатского края землетрясение ощущалось интенсивностью до 3 баллов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

