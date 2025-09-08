https://ria.ru/20250908/iran-2040557152.html

Глава МИД Ирана встретится с гендиректором МАГАТЭ

2025-09-08T23:51:00+03:00

2025-09-09T00:31:00+03:00

иран

магатэ

египет

в мире

аббас аракчи

рафаэль гросси

масуд пезешкиан

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg

ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует посетить Египет, где встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи агентству IRNA."В ходе поездки в Египет состоится встреча с гендиректором МАГАТЭ для подведения итогов переговоров, связанных с характером нового взаимодействия Ирана и МАГАТЭ", - сказал Багаи.По его словам, в Египте у министра состоится встреча с президентом этой страны Абделем Фаттахом ас-Сиси, Аракчи также посетит Тунис. Он не уточнил даты визитов главы МИД Ирана, однако ряд СМИ сообщали, что визит в Египет состоится 9 сентября.Встреча Аракчи и Гросси пройдет на фоне попыток сторон выработать новые рамки взаимодействия после ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана, а также решении иранский властей сократить уровень взаимодействия с МАГАТЭ.Как отметил Багаи, в проекте документа о новом типе кооперации Ирана и МАГАТЭ учитываются "ситуация на земле" после ударов по ядерным объектам, принятый иранским парламентом закон, а также точка зрения Высшего совета национальной безопасности Ирана.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе

иран

египет

сша

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

Дарья Буймова

иран, магатэ, египет, в мире, аббас аракчи, рафаэль гросси, масуд пезешкиан, сша