Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана встретится с гендиректором МАГАТЭ - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 08.09.2025 (обновлено: 00:31 09.09.2025)
https://ria.ru/20250908/iran-2040557152.html
Глава МИД Ирана встретится с гендиректором МАГАТЭ
Глава МИД Ирана встретится с гендиректором МАГАТЭ - РИА Новости, 09.09.2025
Глава МИД Ирана встретится с гендиректором МАГАТЭ
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует посетить Египет, где встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил официальный представитель иранского... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-08T23:51:00+03:00
2025-09-09T00:31:00+03:00
иран
магатэ
египет
в мире
аббас аракчи
рафаэль гросси
масуд пезешкиан
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует посетить Египет, где встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи агентству IRNA."В ходе поездки в Египет состоится встреча с гендиректором МАГАТЭ для подведения итогов переговоров, связанных с характером нового взаимодействия Ирана и МАГАТЭ", - сказал Багаи.По его словам, в Египте у министра состоится встреча с президентом этой страны Абделем Фаттахом ас-Сиси, Аракчи также посетит Тунис. Он не уточнил даты визитов главы МИД Ирана, однако ряд СМИ сообщали, что визит в Египет состоится 9 сентября.Встреча Аракчи и Гросси пройдет на фоне попыток сторон выработать новые рамки взаимодействия после ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана, а также решении иранский властей сократить уровень взаимодействия с МАГАТЭ.Как отметил Багаи, в проекте документа о новом типе кооперации Ирана и МАГАТЭ учитываются "ситуация на земле" после ударов по ядерным объектам, принятый иранским парламентом закон, а также точка зрения Высшего совета национальной безопасности Ирана.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе
https://ria.ru/20250908/briks-2040482733.html
https://ria.ru/20250828/grossi-2037992928.html
иран
египет
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_6636aa46b3c0e75628bc49f82a5034d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, магатэ, египет, в мире, аббас аракчи, рафаэль гросси, масуд пезешкиан, сша
Иран, МАГАТЭ, Египет, В мире, Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, Масуд Пезешкиан, США
Глава МИД Ирана встретится с гендиректором МАГАТЭ

Глава МИД Ирана посетит Египет, где встретится с гендиректором МАГАТЭ Гросси

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует посетить Египет, где встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи агентству IRNA.
"В ходе поездки в Египет состоится встреча с гендиректором МАГАТЭ для подведения итогов переговоров, связанных с характером нового взаимодействия Ирана и МАГАТЭ", - сказал Багаи.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Президент Ирана предложил создать механизм по противодействию санкциям
Вчера, 16:58
По его словам, в Египте у министра состоится встреча с президентом этой страны Абделем Фаттахом ас-Сиси, Аракчи также посетит Тунис. Он не уточнил даты визитов главы МИД Ирана, однако ряд СМИ сообщали, что визит в Египет состоится 9 сентября.
Встреча Аракчи и Гросси пройдет на фоне попыток сторон выработать новые рамки взаимодействия после ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана, а также решении иранский властей сократить уровень взаимодействия с МАГАТЭ.
Как отметил Багаи, в проекте документа о новом типе кооперации Ирана и МАГАТЭ учитываются "ситуация на земле" после ударов по ядерным объектам, принятый иранским парламентом закон, а также точка зрения Высшего совета национальной безопасности Ирана.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Гросси назвал возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран признаком прогресса
28 августа, 04:19
 
ИранМАГАТЭЕгипетВ миреАббас АракчиРафаэль ГроссиМасуд ПезешкианСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала