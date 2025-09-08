Рейтинг@Mail.ru
Президент Индонезии заявил о двойных стандартах в международном праве
23:49 08.09.2025
Президент Индонезии заявил о двойных стандартах в международном праве
Президент Индонезии заявил о двойных стандартах в международном праве - РИА Новости, 08.09.2025
Президент Индонезии заявил о двойных стандартах в международном праве
Президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на внеочередном онлайн-саммите лидеров БРИКС, заявил о двойных и даже "тройных" стандартах в международном праве.
в мире
индонезия
прабово субианто
брикс
ДЖАКАРТА, 8 сен — РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на внеочередном онлайн-саммите лидеров БРИКС, заявил о двойных и даже "тройных" стандартах в международном праве. "Я полностью поддерживаю концепции, изложенные уважаемым председателем Китайской Народной Республики. Мы должны сохранять открытость, мы должны продолжать эту тесную координацию и сотрудничество в мире, полном неопределенности, с двойными, даже тройными стандартами, где международное право ежедневно игнорируется", — заявил Прабово Субианто. Его речь приводит Секретариат президента на YouTube-канале. По словам индонезийского президента, страны-члены БРИКС должны продолжать сотрудничество в мире, полном неопределенности. "Международное право ежедневно игнорируется, сильные страны утверждают свою власть, в то время как малые и менее сильные страны подвергаются запугиваниям, угрозам и притеснениям. Торговля и финансы используются в качестве оружия", — отметил глава государства. В виртуальной встрече приняли участие лидеры Китая, Египта, Индонезии, Ирана, России, ЮАР, наследный принц ОАЭ, министр иностранных дел Индии и замглавы МИД Эфиопии.
индонезия
в мире, индонезия, прабово субианто, брикс
В мире, Индонезия, Прабово Субианто, БРИКС
Президент Индонезии заявил о двойных стандартах в международном праве

Субианто заявил о двойных и даже тройных стандартах в международном праве

Прабово Субианто
Прабово Субианто
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Прабово Субианто. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 8 сен — РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на внеочередном онлайн-саммите лидеров БРИКС, заявил о двойных и даже "тройных" стандартах в международном праве.
"Я полностью поддерживаю концепции, изложенные уважаемым председателем Китайской Народной Республики. Мы должны сохранять открытость, мы должны продолжать эту тесную координацию и сотрудничество в мире, полном неопределенности, с двойными, даже тройными стандартами, где международное право ежедневно игнорируется", — заявил Прабово Субианто. Его речь приводит Секретариат президента на YouTube-канале.
По словам индонезийского президента, страны-члены БРИКС должны продолжать сотрудничество в мире, полном неопределенности.
"Международное право ежедневно игнорируется, сильные страны утверждают свою власть, в то время как малые и менее сильные страны подвергаются запугиваниям, угрозам и притеснениям. Торговля и финансы используются в качестве оружия", — отметил глава государства.
В виртуальной встрече приняли участие лидеры Китая, Египта, Индонезии, Ирана, России, ЮАР, наследный принц ОАЭ, министр иностранных дел Индии и замглавы МИД Эфиопии.
