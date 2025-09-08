https://ria.ru/20250908/indoneziya-2040556761.html

Президент Индонезии заявил о двойных стандартах в международном праве

ДЖАКАРТА, 8 сен — РИА Новости. Президент Индонезии Прабово Субианто, выступая на внеочередном онлайн-саммите лидеров БРИКС, заявил о двойных и даже "тройных" стандартах в международном праве. "Я полностью поддерживаю концепции, изложенные уважаемым председателем Китайской Народной Республики. Мы должны сохранять открытость, мы должны продолжать эту тесную координацию и сотрудничество в мире, полном неопределенности, с двойными, даже тройными стандартами, где международное право ежедневно игнорируется", — заявил Прабово Субианто. Его речь приводит Секретариат президента на YouTube-канале. По словам индонезийского президента, страны-члены БРИКС должны продолжать сотрудничество в мире, полном неопределенности. "Международное право ежедневно игнорируется, сильные страны утверждают свою власть, в то время как малые и менее сильные страны подвергаются запугиваниям, угрозам и притеснениям. Торговля и финансы используются в качестве оружия", — отметил глава государства. В виртуальной встрече приняли участие лидеры Китая, Египта, Индонезии, Ирана, России, ЮАР, наследный принц ОАЭ, министр иностранных дел Индии и замглавы МИД Эфиопии.

