https://ria.ru/20250908/imena-2040402427.html
Новорожденных в Подмосковье стали чаще называть старославянскими именами
Новорожденных в Подмосковье стали чаще называть старославянскими именами - РИА Новости, 08.09.2025
Новорожденных в Подмосковье стали чаще называть старославянскими именами
Старославянские имена стали чаще встречаться среди имен для новорожденных Подмосковья, рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:26:00+03:00
2025-09-08T12:26:00+03:00
2025-09-08T12:46:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
дети
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974090194_0:166:3070:1893_1920x0_80_0_0_9f9c6b3f56a6b5a319a12f00a879d164.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Старославянские имена стали чаще встречаться среди имен для новорожденных Подмосковья, рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. "Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так для мальчиков родители все чаще выбирают имена - Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава", - сообщил Кирюхин, слова которого приводятся пресс-службой министерства социального развития региона. Как отметили в ведомстве, среди старославянских имен все чаще встречаются имена-двойники, например, Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира и другие. В министерстве напомнили, что в Подмосковье процесс регистрации новорожденного доступен еще на этапе роддома: специалисты приходят прямо в палату, что упрощает процедуру оформления всех необходимых документов.
https://ria.ru/20250722/podmoskove-2030584754.html
https://realty.ria.ru/20250730/zemli-2032330234.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974090194_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_d6a2b48df836815c69555c1ed58a92f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), россия, дети, семья
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Дети, Семья
Новорожденных в Подмосковье стали чаще называть старославянскими именами
Добрыня и Забава вошли в топ имен для новорожденных в Подмосковье