Новорожденных в Подмосковье стали чаще называть старославянскими именами

Старославянские имена стали чаще встречаться среди имен для новорожденных Подмосковья, рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T12:26:00+03:00

2025-09-08T12:26:00+03:00

2025-09-08T12:46:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

дети

семья

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Старославянские имена стали чаще встречаться среди имен для новорожденных Подмосковья, рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. "Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так для мальчиков родители все чаще выбирают имена - Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава", - сообщил Кирюхин, слова которого приводятся пресс-службой министерства социального развития региона. Как отметили в ведомстве, среди старославянских имен все чаще встречаются имена-двойники, например, Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира и другие. В министерстве напомнили, что в Подмосковье процесс регистрации новорожденного доступен еще на этапе роддома: специалисты приходят прямо в палату, что упрощает процедуру оформления всех необходимых документов.

московская область (подмосковье)

россия

2025

