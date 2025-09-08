Рейтинг@Mail.ru
Новорожденных в Подмосковье стали чаще называть старославянскими именами - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 08.09.2025 (обновлено: 12:46 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/imena-2040402427.html
Новорожденных в Подмосковье стали чаще называть старославянскими именами
Новорожденных в Подмосковье стали чаще называть старославянскими именами - РИА Новости, 08.09.2025
Новорожденных в Подмосковье стали чаще называть старославянскими именами
Старославянские имена стали чаще встречаться среди имен для новорожденных Подмосковья, рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:26:00+03:00
2025-09-08T12:46:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
дети
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974090194_0:166:3070:1893_1920x0_80_0_0_9f9c6b3f56a6b5a319a12f00a879d164.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Старославянские имена стали чаще встречаться среди имен для новорожденных Подмосковья, рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. "Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так для мальчиков родители все чаще выбирают имена - Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава", - сообщил Кирюхин, слова которого приводятся пресс-службой министерства социального развития региона. Как отметили в ведомстве, среди старославянских имен все чаще встречаются имена-двойники, например, Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира и другие. В министерстве напомнили, что в Подмосковье процесс регистрации новорожденного доступен еще на этапе роддома: специалисты приходят прямо в палату, что упрощает процедуру оформления всех необходимых документов.
https://ria.ru/20250722/podmoskove-2030584754.html
https://realty.ria.ru/20250730/zemli-2032330234.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974090194_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_d6a2b48df836815c69555c1ed58a92f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), россия, дети, семья
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Дети, Семья
Новорожденных в Подмосковье стали чаще называть старославянскими именами

Добрыня и Забава вошли в топ имен для новорожденных в Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка с детской коляской на Красной площади
Девушка с детской коляской на Красной площади - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Девушка с детской коляской на Красной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Старославянские имена стали чаще встречаться среди имен для новорожденных Подмосковья, рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
"Сейчас в регионе отмечается тренд на старославянские имена. Теперь они все чаще встречаются среди имен для новорожденных. Так для мальчиков родители все чаще выбирают имена - Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор, Тихомир. В именах для девочек мы встречаем такие, как Богдана, Дарина, Забава, Лада, Мирослава", - сообщил Кирюхин, слова которого приводятся пресс-службой министерства социального развития региона.
Мать кормит ребёнка - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Самые популярные имена детей, рожденных летом, назвали в Подмосковье
22 июля, 12:21
Как отметили в ведомстве, среди старославянских имен все чаще встречаются имена-двойники, например, Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира и другие.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье процесс регистрации новорожденного доступен еще на этапе роддома: специалисты приходят прямо в палату, что упрощает процедуру оформления всех необходимых документов.
Заседание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Подмосковье изменились условия получения бесплатных участков многодетными
30 июля, 12:46
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияДетиСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала