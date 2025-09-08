Сборная Испании обыграла команду Турции в матче отбора на ЧМ-2026
00:29 08.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Испании обыграла команду Турции в матче отбора на ЧМ-2026

Сборная Испании забила шесть безответных мячей в ворота турок в отборе на ЧМ

© РИА Новости / Михаил Шапаев
Полузащитник сборной Испании Микель Мерино - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Михаил Шапаев
Перейти в медиабанк
Полузащитник сборной Испании Микель Мерино. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сборная Испании одержала крупную победу над командой Турции в матче группового этапа европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы E, прошедшая в городе Конья (Турция), завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Педри (6-я и 62-я минуты), Микель Мерино (22, 45+1, 57) и Ферран Торрес (53).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E
07 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Турция
0 : 6
Испания
06‎’‎ • Педри
(Нико Уильямс)
22‎’‎ • Микель Мерино
(Микель Ойарсабаль)
45‎’‎ • Микель Мерино
(Педри)
53‎’‎ • Ферран Торрес
(Ламин Ямаль)
57‎’‎ • Микель Мерино
(Ламин Ямаль)
62‎’‎ • Педри
(Микель Ойарсабаль)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Испании с 6 очками возглавляет группу. На втором месте располагаются грузины (3), на третьем - турки (3), на четвертом - болгары, не набравшие очков.
В следующем туре испанцы примут команду Грузии 11 октября. В этот же день турки на выезде встретятся со сборной Болгарии.
В матче группы G сборная Польши со счетом 3:1 обыграла команду Финляндии.
