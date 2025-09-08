Сборная Испании обыграла команду Турции в матче отбора на ЧМ-2026

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сборная Испании одержала крупную победу над командой Турции в матче группового этапа европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы E, прошедшая в городе Конья (Турция), завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Педри (6-я и 62-я минуты), Микель Мерино (22, 45+1, 57) и Ферран Торрес (53).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа E
07 сентября 2025 • начало в 21:45
06’ • Педри
(Нико Уильямс)
22’ • Микель Мерино
45’ • Микель Мерино
(Педри)
53’ • Ферран Торрес
57’ • Микель Мерино
62’ • Педри
Сборная Испании с 6 очками возглавляет группу. На втором месте располагаются грузины (3), на третьем - турки (3), на четвертом - болгары, не набравшие очков.
