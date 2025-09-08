Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил, что власти Турции не допустят "раскачивания улиц" - РИА Новости, 08.09.2025
21:12 08.09.2025
Эрдоган заявил, что власти Турции не допустят "раскачивания улиц"
Эрдоган заявил, что власти Турции не допустят "раскачивания улиц" - РИА Новости, 08.09.2025
Эрдоган заявил, что власти Турции не допустят "раскачивания улиц"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне стычек оппозиции и полиции в Стамбуле заявил, что власти не допустят "раскачивания улиц".
в мире
стамбул
турция
реджеп тайип эрдоган
АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне стычек оппозиции и полиции в Стамбуле заявил, что власти не допустят "раскачивания улиц". Второго сентября 45-й суд Стамбула постановил признать недействительными результаты конгресса стамбульского отделения крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), проведенного осенью 2023 года. В качестве меры предосторожности руководителя отделения Озгюра Челика и других членов руководства отстранили от должности. Вместе с тем партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, назначенного судом временным управляющим CHP. В ночь на понедельник у здания стамбульского филиала партии возникли стычки между оппозиционерами и полицией. "Не признавать решения суда означает открыто бросить вызов правовому государству. Невозможно закрывать глаза на такую безответственность. Мы никогда не допустим раскачивания улиц и нарушения спокойствия народа, в первую очередь наших братьев из Стамбула. Мы не будем мириться с тем, чтобы борьба за места в главной оппозиции нанесла ущерб достижениям страны. Мы будем в точности выполнять свои обязанности для бесперебойного функционирования судебных и административных процессов", - заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник. Власти Стамбула ввели запрет до четверга на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании беспорядков и "провокационных" постов в соцсетях. На этом фоне ряд соцсетей и мессенджеров остаются недоступными в понедельник в Турции. Официальных сообщений на этот счет не имеется. Суд арестовал в августе префекта центрального района Стамбула Бейоглу Инана Гюнея. Он стал девятым арестованным главой района мегаполиса - в их отношении возбуждены уголовные дела в связи с обвинениями в коррупции и совершении других преступлений. Под стражей с марта остается и отстраненный от должности мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его адвокаты в апреле подали апелляцию на его арест, но суд ее отклонил и продлил арест.
стамбул
турция
в мире, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что власти Турции не допустят "раскачивания улиц"

Эрдоган заявил, что власти не допустят раскачивания улиц и нарушения спокойствия

© AP Photo / Khalil HamraРеджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 8 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне стычек оппозиции и полиции в Стамбуле заявил, что власти не допустят "раскачивания улиц".
Второго сентября 45-й суд Стамбула постановил признать недействительными результаты конгресса стамбульского отделения крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), проведенного осенью 2023 года. В качестве меры предосторожности руководителя отделения Озгюра Челика и других членов руководства отстранили от должности. Вместе с тем партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, назначенного судом временным управляющим CHP. В ночь на понедельник у здания стамбульского филиала партии возникли стычки между оппозиционерами и полицией.
"Не признавать решения суда означает открыто бросить вызов правовому государству. Невозможно закрывать глаза на такую безответственность. Мы никогда не допустим раскачивания улиц и нарушения спокойствия народа, в первую очередь наших братьев из Стамбула. Мы не будем мириться с тем, чтобы борьба за места в главной оппозиции нанесла ущерб достижениям страны. Мы будем в точности выполнять свои обязанности для бесперебойного функционирования судебных и административных процессов", - заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник.
Власти Стамбула ввели запрет до четверга на митинги и демонстрации в шести районах города, в том числе центральных. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начатом расследовании беспорядков и "провокационных" постов в соцсетях.
На этом фоне ряд соцсетей и мессенджеров остаются недоступными в понедельник в Турции. Официальных сообщений на этот счет не имеется.
Суд арестовал в августе префекта центрального района Стамбула Бейоглу Инана Гюнея. Он стал девятым арестованным главой района мегаполиса - в их отношении возбуждены уголовные дела в связи с обвинениями в коррупции и совершении других преступлений.
Под стражей с марта остается и отстраненный от должности мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его адвокаты в апреле подали апелляцию на его арест, но суд ее отклонил и продлил арест.
В миреСтамбулТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
