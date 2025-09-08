Эксперт рассказал о последствиях введения цифрового рубля
После введения цифрового рубля исчезнет анонимность наличных денег
Логотип цифрового рубля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. После введения цифрового рубля исчезнет анонимность наличных денег, такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин.
"Еще стоит сказать, что в результате введения цифрового рубля деньги потеряют свою анонимность. Каждая денежная операция будет четко отслеживаться", - сказал Головнин.
Эксперт призвал не допустить гегемонии США на рынке цифровых активов
6 сентября, 15:03
По словам директора Института экономики РАН, цифровой рубль "не только заменит наличные деньги, но также и лишит частные банки базы для их деятельности, тех доходов, которые они получали, например, от осуществления платежей".
Он пояснил, что сейчас банки пользуются средствами на счетах (безналичной формой денег) - платят по счетам проценты, используя эти средства для выдачи кредитов, но в результате введения цифрового рубля "часть пассивов у банков исчезнет".
Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями.
Центробанк РФ ранее подчеркивал, что цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. ЦБ РФ отмечал в сентябре в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов, что внедрение цифрового рубля может повлиять на банковскую ликвидность, но не приведет к значительному оттоку средств из банковского сектора.