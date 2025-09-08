https://ria.ru/20250908/ekonomika-2040343219.html

Эксперт рассказал о последствиях введения цифрового рубля

Эксперт рассказал о последствиях введения цифрового рубля - РИА Новости, 08.09.2025

Эксперт рассказал о последствиях введения цифрового рубля

После введения цифрового рубля исчезнет анонимность наличных денег, такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T06:28:00+03:00

2025-09-08T06:28:00+03:00

2025-09-08T06:29:00+03:00

россия

михаил головнин

российская академия наук

центральный банк рф (цб рф)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888025146_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_058503989346ea94dfbefe0dc9ffafbe.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. После введения цифрового рубля исчезнет анонимность наличных денег, такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. "Еще стоит сказать, что в результате введения цифрового рубля деньги потеряют свою анонимность. Каждая денежная операция будет четко отслеживаться", - сказал Головнин. По словам директора Института экономики РАН, цифровой рубль "не только заменит наличные деньги, но также и лишит частные банки базы для их деятельности, тех доходов, которые они получали, например, от осуществления платежей". Он пояснил, что сейчас банки пользуются средствами на счетах (безналичной формой денег) - платят по счетам проценты, используя эти средства для выдачи кредитов, но в результате введения цифрового рубля "часть пассивов у банков исчезнет". Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Центробанк РФ ранее подчеркивал, что цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. ЦБ РФ отмечал в сентябре в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов, что внедрение цифрового рубля может повлиять на банковскую ликвидность, но не приведет к значительному оттоку средств из банковского сектора.

https://ria.ru/20250906/gegemoniya-2040180077.html

https://ria.ru/20250908/rubl-2040339126.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил головнин, российская академия наук, центральный банк рф (цб рф), экономика