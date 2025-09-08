https://ria.ru/20250908/ekonomika-2040331134.html

Эксперт рассказал о росте ВВП России

Эксперт рассказал о росте ВВП России - РИА Новости, 08.09.2025

Эксперт рассказал о росте ВВП России

Показатели ВВП (валового внутреннего продукта) России продолжают расти, несмотря на западные санкции, за первое полугодие 2025 года реальный ВВП вырос на 1,2%,... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Показатели ВВП (валового внутреннего продукта) России продолжают расти, несмотря на западные санкции, за первое полугодие 2025 года реальный ВВП вырос на 1,2%, заявил в интервью РИА Новости директор Института экономики РАН Михаил Головнин. По словам Головнина, чтобы понимать динамику роста экономики, нужно в первую очередь вспомнить о недавних событиях, то есть о беспрецедентных санкциях, введенных в 2022 году. "Здесь стоит обратить внимание на темпы роста экономики за 2022-2024 годы, то есть за три полных года. Мы видим, что в 2022 году был спад, но в среднем за 2022-2024 годы реальный ВВП рос на 2,3% в год. В первом полугодии 2025 года, по предварительной оценке, реальный ВВП вырос всего на 1,2%", - отметил Головнин. Он добавил, что после первого кризиса XXI века наша экономика за 2008-2013 годы росла на 2% в год, а за 2014-2019 годы, после введения серьезных санкций и резкого спада цен на нефть - на 0,9% в год. "Если вспомнить первый кризис XXI века - 2008-2009 годы, то наша экономика после него (за 2008-2013 годы) росла на 2% в год. Дальше - интереснее: 2014-2019 годы - период после введения серьезных санкций и резкого спада цен на нефть. В этот период наша экономика росла на 0,9% в год", - подчеркнул директор Института экономики РАН. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте ria.ru в 11.00 мск

