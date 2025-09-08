https://ria.ru/20250908/dtp-2040338615.html

В Благовещенске столкнулись автобус и автомобиль, погиб человек

В Благовещенске столкнулись автобус и автомобиль, погиб человек - РИА Новости, 08.09.2025

В Благовещенске столкнулись автобус и автомобиль, погиб человек

Автобус и легковой автомобиль Toyota Wish столкнулись на встречной полосе дороги в аэропорт Благовещенска, пострадали, по разным данным, от пяти до семи... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T04:28:00+03:00

2025-09-08T04:28:00+03:00

2025-09-08T04:52:00+03:00

происшествия

благовещенск

амурская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040339300_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_dccc1f4468d2bdf62e7b5cac94bb5148.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен — РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль Toyota Wish столкнулись на встречной полосе дороги в аэропорт Благовещенска, пострадали, по разным данным, от пяти до семи человек, один погиб, возбуждено уголовное дело.По данным Госавтоинспекции и УМВД Амурской области, ДТП произошло вечером в воскресенье на 12-м километре автодороги Благовещенск - Бибиково Благовещенского муниципального округа. Водитель Toyota Wish 1985 года рождения с признаками опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, двигавшимся по маршруту номер восемь в сторону аэропорта Благовещенска."Вечером 7 сентября в районе 13-го километра Игнатьевского шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса, осуществляющего движение в сторону аэропорта, и автомобиля марки Toyota Wish. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю легкового автомобиля, водителю автобуса и его пять пассажирам, один человек - пассажир легкового автомобиля - погиб на месте", - говорится в сообщении прокуратуры региона.По данным УМВД, на месте автоаварии погиб пассажир легкового автомобиля 2001 года рождения, водитель госпитализирован. Также в медицинское учреждение с травмами доставлены водитель автобуса и два пассажира. Еще одному пассажиру медицинская помощь оказана на месте происшествия. По данным Госавтоинспекции региона, в результате автоаварии погиб пассажир Toyota 2001 года рождения. Также в больницу доставлены водитель Wish 1985 года рождения, водитель и три пассажира автобуса 1974, 1970, 1982 и 1984 годов рождения."Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении УМВД региона.Виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Прокуратура Благовещенска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

https://ria.ru/20250902/dtp-2039151612.html

https://ria.ru/20250902/delo-2039018637.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, благовещенск, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)