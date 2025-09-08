Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске столкнулись автобус и автомобиль, погиб человек - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 08.09.2025 (обновлено: 04:52 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/dtp-2040338615.html
В Благовещенске столкнулись автобус и автомобиль, погиб человек
В Благовещенске столкнулись автобус и автомобиль, погиб человек - РИА Новости, 08.09.2025
В Благовещенске столкнулись автобус и автомобиль, погиб человек
Автобус и легковой автомобиль Toyota Wish столкнулись на встречной полосе дороги в аэропорт Благовещенска, пострадали, по разным данным, от пяти до семи... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T04:28:00+03:00
2025-09-08T04:52:00+03:00
происшествия
благовещенск
амурская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040339300_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_dccc1f4468d2bdf62e7b5cac94bb5148.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен — РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль Toyota Wish столкнулись на встречной полосе дороги в аэропорт Благовещенска, пострадали, по разным данным, от пяти до семи человек, один погиб, возбуждено уголовное дело.По данным Госавтоинспекции и УМВД Амурской области, ДТП произошло вечером в воскресенье на 12-м километре автодороги Благовещенск - Бибиково Благовещенского муниципального округа. Водитель Toyota Wish 1985 года рождения с признаками опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, двигавшимся по маршруту номер восемь в сторону аэропорта Благовещенска."Вечером 7 сентября в районе 13-го километра Игнатьевского шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса, осуществляющего движение в сторону аэропорта, и автомобиля марки Toyota Wish. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю легкового автомобиля, водителю автобуса и его пять пассажирам, один человек - пассажир легкового автомобиля - погиб на месте", - говорится в сообщении прокуратуры региона.По данным УМВД, на месте автоаварии погиб пассажир легкового автомобиля 2001 года рождения, водитель госпитализирован. Также в медицинское учреждение с травмами доставлены водитель автобуса и два пассажира. Еще одному пассажиру медицинская помощь оказана на месте происшествия. По данным Госавтоинспекции региона, в результате автоаварии погиб пассажир Toyota 2001 года рождения. Также в больницу доставлены водитель Wish 1985 года рождения, водитель и три пассажира автобуса 1974, 1970, 1982 и 1984 годов рождения."Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении УМВД региона.Виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Прокуратура Благовещенска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
https://ria.ru/20250902/dtp-2039151612.html
https://ria.ru/20250902/delo-2039018637.html
благовещенск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040339300_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_1d79824e30924a60d0dddfe360bd5fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Благовещенске столкнулись автобус и автомобиль, погиб человек

В Благовещенске столкнулись автобус и авто, погиб человек, еще семеро пострадали

© Фото : Управление МВД по Амурской областиНа месте ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье
На месте ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Управление МВД по Амурской области
На месте ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен — РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль Toyota Wish столкнулись на встречной полосе дороги в аэропорт Благовещенска, пострадали, по разным данным, от пяти до семи человек, один погиб, возбуждено уголовное дело.
По данным Госавтоинспекции и УМВД Амурской области, ДТП произошло вечером в воскресенье на 12-м километре автодороги Благовещенск - Бибиково Благовещенского муниципального округа. Водитель Toyota Wish 1985 года рождения с признаками опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, двигавшимся по маршруту номер восемь в сторону аэропорта Благовещенска.
© Фото : Управление МВД по Амурской областиДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье
ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Управление МВД по Амурской области
ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье
"Вечером 7 сентября в районе 13-го километра Игнатьевского шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса, осуществляющего движение в сторону аэропорта, и автомобиля марки Toyota Wish. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю легкового автомобиля, водителю автобуса и его пять пассажирам, один человек - пассажир легкового автомобиля - погиб на месте", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
По данным УМВД, на месте автоаварии погиб пассажир легкового автомобиля 2001 года рождения, водитель госпитализирован. Также в медицинское учреждение с травмами доставлены водитель автобуса и два пассажира. Еще одному пассажиру медицинская помощь оказана на месте происшествия. По данным Госавтоинспекции региона, в результате автоаварии погиб пассажир Toyota 2001 года рождения. Также в больницу доставлены водитель Wish 1985 года рождения, водитель и три пассажира автобуса 1974, 1970, 1982 и 1984 годов рождения.
Автомобиль, поврежденный в результате ДТП на Мичуринском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Москве автомобиль врезался в автобус, несколько человек пострадали
2 сентября, 15:54
"Следователем следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении УМВД региона.
Виновному грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Прокуратура Благовещенска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
ДТП с автобусом и легковушкой в Приамурье, при котором пострадали 20 человек - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
СК завел дело после ДТП с маршрутным автобусом в Приамурье
2 сентября, 10:21
 
ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала