В Донецке прошел мотопробег ко Дню освобождения от фашистских захватчиков

В Донецке прошел мотопробег ко Дню освобождения от фашистских захватчиков

80-летие победы в великой отечественной войне

донецк

донбасс

донецкая область

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

фашисты

вермахт

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мотопробег, посвященный Дню освобождения Донбасса во время Великой Отечественной войны, прошел в Донецке в понедельник, рассказал РИА Новости один из организаторов акции Андрей Жагло. По данным организаторов, в пробеге приняли участие больше 40 мотоциклистов и 20 машин. Они проехали с флагами от Ждановской развилки к мемориальному комплексу "Твоим освободителям, Донбасс". "Наш мотопробег посвящен Дню освобождения Донбасса. Тот праздник, который мы помним с детства. 82 года назад очень много людей отдали жизнь ради того, чтобы эти праздники у нас сегодня были. Мы это помним, чтим и пытаемся передать своим детям. Вот этот праздник мы хотели передать сегодня дончанам, жителям нашего города, нашему многострадальному любимому городу", — отметил Жагло. Донецкая область отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 8 сентября. В этот день в 1943 году Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск. К началу Великой Отечественной войны этот город был одним из крупнейших промышленных центров не только Украинской ССР, но и всего Советского Союза. Город, население которого составляло 507 тысяч человек, обеспечивал 7% общесоюзной добычи угля, 5% производства стали и 11% производства кокса. По состоянию на первые месяцы 1941 года в Сталино насчитывалось 223 предприятия союзного и республиканского подчинения и 54 местной и кооперативной промышленности.

донецк

донбасс

донецкая область

россия

германия

2025

донецк, донбасс, донецкая область, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, фашисты, вермахт, германия, великая отечественная война (1941-1945), общество