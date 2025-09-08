https://ria.ru/20250908/donetsk-2040500839.html
В Донецке прошел мотопробег ко Дню освобождения от фашистских захватчиков
В Донецке прошел мотопробег ко Дню освобождения от фашистских захватчиков - РИА Новости, 08.09.2025
В Донецке прошел мотопробег ко Дню освобождения от фашистских захватчиков
Мотопробег, посвященный Дню освобождения Донбасса во время Великой Отечественной войны, прошел в Донецке в понедельник, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:53:00+03:00
2025-09-08T17:53:00+03:00
2025-09-08T17:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецк
донбасс
донецкая область
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
фашисты
вермахт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040501392_1:0:1270:714_1920x0_80_0_0_7ec4ea9fa2971f868e49fc7d62810990.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мотопробег, посвященный Дню освобождения Донбасса во время Великой Отечественной войны, прошел в Донецке в понедельник, рассказал РИА Новости один из организаторов акции Андрей Жагло. По данным организаторов, в пробеге приняли участие больше 40 мотоциклистов и 20 машин. Они проехали с флагами от Ждановской развилки к мемориальному комплексу "Твоим освободителям, Донбасс". "Наш мотопробег посвящен Дню освобождения Донбасса. Тот праздник, который мы помним с детства. 82 года назад очень много людей отдали жизнь ради того, чтобы эти праздники у нас сегодня были. Мы это помним, чтим и пытаемся передать своим детям. Вот этот праздник мы хотели передать сегодня дончанам, жителям нашего города, нашему многострадальному любимому городу", — отметил Жагло. Донецкая область отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков 8 сентября. В этот день в 1943 году Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск. К началу Великой Отечественной войны этот город был одним из крупнейших промышленных центров не только Украинской ССР, но и всего Советского Союза. Город, население которого составляло 507 тысяч человек, обеспечивал 7% общесоюзной добычи угля, 5% производства стали и 11% производства кокса. По состоянию на первые месяцы 1941 года в Сталино насчитывалось 223 предприятия союзного и республиканского подчинения и 54 местной и кооперативной промышленности.
https://ria.ru/20250907/donetsk-2040312679.html
донецк
донбасс
донецкая область
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040501392_159:0:1111:714_1920x0_80_0_0_0a1792c61d37ce82c37b16d22936323b.jpg
Знамя Победы над центральной площадью Ленина в Донецке
Знамя Победы водрузили над центральной площадью Ленина в Донецке ко Дню освобождения Донбасса от немецко-нацистских захватчиков, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-08T17:53
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донбасс, донецкая область, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, фашисты, вермахт, германия, великая отечественная война (1941-1945), общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецк, Донбасс, Донецкая область, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, фашисты, Вермахт, Германия, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
В Донецке прошел мотопробег ко Дню освобождения от фашистских захватчиков
В Донецке прошел мотопробег ко Дню освобождения Донбасса от фашистов