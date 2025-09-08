https://ria.ru/20250908/chislo-2040420353.html

Число погибших при столкновениях в Непале возросло до шести

Число погибших в ходе столкновений между протестующими и полицией в столице Непала Катманду возросло до шести, сообщает местное издание Kathmandu Post со... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений между протестующими и полицией в столице Непала Катманду возросло до шести, сообщает местное издание Kathmandu Post со ссылкой на медиков. В понедельник Kathmandu Post сообщило, что по меньшей мере один человек погиб, несколько десятков получили ранения в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в столице Непала Катманду после введения властями страны запрета на деятельность ряда крупных соцсетей. По данным Kathmandu Post, ситуация обострилась после того, как протестующие проникли в здание непальского парламента. В ответ правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и боевые патроны, что привело к ранениям среди демонстрантов. Кроме того, столичные власти ввели комендантский час в ряде районов города. "Число погибших в результате ожесточенных столкновений между демонстрантами и полицией в (столичном районе - ред.) Нью-Банешвар в понедельник возросло до шести", - пишет издание. По данным издания, протестующие скончались от травм, полученных во время столкновений. Как заявил изданию один из медиков, еще десять демонстрантов с огнестрельными ранениями в грудь и голову находятся в больнице. Четвертого сентября Kathmandu Post сообщило, что власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Под запрет попали, среди прочего, платформы Meta* (соцсети Facebook, Instagram, WhatsApp, запрещена в России как экстремистская), Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.* запрещена в России как экстремистская.

